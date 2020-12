Mochovce znova zdraželi, tentokrát o pol miliardy eur

Dostavba Atómovej elektrárne Mochovce sa znova predraží. Ako informoval na štvrtkovej tlačovej besede štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek, dostavba mochovských blokov si vyžiada zhruba 6,2 miliardy eur. „Na poslednom valnom zhromaždení bolo schválené navýšenie rozpočtu o ďalších 495 miliónov eur. Toto financovanie má zabezpečiť akcionár SPH, ktorý vlastní 66-percentný balík Slovenských elektrární,“ povedal Galek s tým, že štát ako 34-percentný akcionár si vyrokoval prítomnosť svojej kontrolnej expertnej skupiny na dostavbe mochovských blokov.

Najskôr koncom apríla, najneskôr v auguste

Slovenské elektrárne budú môcť zavážať jadrové palivo do tretieho jadrového bloku Atómovej elektrárne Mochovce najskôr koncom apríla budúceho roku. To však musí prejsť celý povoľovací proces bez námietok a odvolaní účastníkov konania. „Ja verím tomu, že všetky procesy budú ukončené do konca tohto roka, čo by znamenalo, že následne Úrad jadrového dozoru by mohol vyzvať účastníkov konania, aby sa prišli pozrieť do spisu ešte predtým, ako bude vydané prvostupňové rozhodnutie. Niekde na konci februára budúceho roka by mohlo byť vydané to rozhodnutie. Následne, ak sa nikto neodvolá, za sedem týždňov by bolo prvostupňové rozhodnutie právoplatné. Ak sa niekto odvolá, bude sa musieť s tým úrad vysporiadať a bude trvať pár mesiacov (tri až štyri), kým by mohlo byť palivo zavezené,“ povedal v Mochovciach generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček. Štvrtý mochovský blok bude podľa neho uvedený do prevádzky dva roky po spustení tretieho bloku.

Minister Sulík: Tretí blok je pripravený

Na kontrolnom dni v Atómovej elektrárni Mochovce bol aj minister hospodárstva Richard Sulík. Ten priznal, že niekedy v septembri dostal od Slovenskej informačnej služby správu, ktorá hovorila o 19 technických problémoch pri dostavbe mochovských blokov. Tri z nich treba ešte podľa ministra dotiahnuť. V bezpečnosti nových jadrových blokov však minister nevidí problém. „Tretí blok je pripravený na spustenie,“ povedal minister hospodárstva Richard Sulík.

Pôvodné termíny dostavby mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,7 miliardy eur. Suma sa taktiež niekoľkokrát navyšovala, na začiatku dostavby mali elektrárne v pláne minúť necelé tri miliardy eur.