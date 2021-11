Moderná slovenská energetika bude podľa Galeka spojená s jadrom, vyžiada si miliónové investície

Moderná slovenská energetika bude naďalej spojená s jadrom. Ako v rámci EXPO 2020 pre novinárov uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek, budúcnosť slovenskej energetiky bude taktiež patriť obnoviteľným zdrojom energií, zemnému plynu či vodíku.

„Na úrovni Európskej únie sa snažíme presadiť budúcnosť jadra a plynu. Jadro bude aj v budúcnosti hrať veľkú úlohu v našom energetickom mixe. Jednak sa nám to osvedčilo, jednak máme vysokú podporu od obyvateľstva ako aj od politikov,“ povedal Galek.

Modernizácia slovenskej energetiky si však vyžiada miliónové investície. Štátny tajomník Galek hovorí o tom, že peňazí by na začiatok mohlo byť dostatok.

„Zoberieme všetky peniaze, ktoré sú na stole. Či už je to modernizačný fond, štrukturálne fondy alebo plán obnovy. Použijeme ich na investície do modernej energetiky, ktorá zvýši konkurencieschopnosť Slovenska. Zabezpečíme, že bude mať každý prístup k bezpečnej energii, ale hlavne zabezpečíme, že tá energia bude lacná,“ povedal Galek.

Zelenšia a digitálnejšia budúcnosť

Slovenské energetické špičky majú tiež jasnú predstavu o modernej slovenskej energetike. Budúcnosť bude oveľa decentralizovanejšia, oveľa zelenšia a oveľa digitálnejšia. Myslí si predseda predstavenstva Západoslovenskej energetiky Markus Kaune.

„Uvidíme kompletnú zmenu, čo sa týka dopytu po elektrine zo strany zákazníkov. Pretože napríklad bude viac elektrických áut, bude viac elektriny produkovanej samotnými zákazníkmi, napríklad pomocou fotovoltiky,“ povedal novinárom v Dubaji Kaune.

Veľké výzvy čaká podľa neho súčasná distribučná sieť, ktorá potrebuje transformáciu. „Najväčšou výzvou je, že bez ohľadu na to, čo urobíme, keď hovoríme o investíciách, aby naša sieť plnila svoj účel. Budú to investície, ktoré budú trvať desaťročia. A na to potrebujeme predvídateľný a spoľahlivý legislatívny a regulačný rámec. A to je kľúčová vec,“ podotkol Kaune.

Netreba zabúdať na obnoviteľné zdroje

Slovensko je na nasledujúcich 60 až 80 rokov odsúdené na to, aby sme využívali jadrovú energiu. Povedal to novinárom predseda predstavenstva firmy JAVYS Pavol Štuller. Naša krajina by však nemala podľa neho zabúdať aj na obnoviteľné zdroje.

„Musíme vytvárať predpoklady na to, aby slovenská ekonomika bola naozaj nízkouhlíkovou ekonomikou, modernou ekonomikou a prispôsobenou potrebám priemyslu,“ povedal novinárom Štuller, ktorý je presvedčený, že do jadra sa oplatí investovať aj napriek nákladému zadnému palivovému cyklu (vyraďovaniu jadra – poz. red.). „Treba si uvedomiť, že každá ekonomika má nejaký zadný cyklus. Prevádzka jadrového bloku si na to dokáže zarobiť,“ dodal Štuller.

Podľa predsedu predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Milana Urbana Slovensko by nemalo zabúdať ani na budúcnosť plynu v modernej slovenskej energetike. Aj keď možno už nie v takej forme, akú poznáme dnes.

„Budúcnosť plynu nekončí dnes ani zajtra. Bude to plyn, ktorý bude podporovať dekarbonizáciu. Časť dnešného zemného plynu budeme nahrádzať inými plynnými médiami, ako je plyn syntetický alebo nitrogén,“ povedal novinárom na EXPO 2020 šéf štátneho plynárenského podniku.