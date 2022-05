Monitoring energetickej legislatívy / apríl 2022

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac apríl 2022.

Do pozornosti dávame predovšetkým oznámenie SEPS, že od 1. júna 2022 dôjde k navýšeniu kapacity na pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny z OZE do elektrizačnej sústavy SR, a to o ďalších 170 MW inštalovaného výkonu.

Ministerstvo hospodárstva SR zároveň zvýšilo inštalovaný výkon lokálnych zdrojov, ktoré je možné pripojiť do sústavy v roku 2022, a to o dodatočných 60 MW. Ako si zabezpečiť vlastný zdroj energie, financovaný z Plánu obnovy SR a Modernizačného fondu na podporu výroby elektriny z OZE, sa môžete dozvedieť na seminári: Elektrina bez stresu – čerpaj, postav, ušetri.

V apríli 2022 bol zároveň do Národnej rady SR predložený návrh zákona, ktorý transponuje niektoré opatrenia Zimného energetického balíčka. Novelizovať sa má okrem iného aj Zákon o energetike a Zákon o regulácii.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac apríl 2022 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac apríl 2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti

o vydanie povolenia nie Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

:: Veľkí odberatelia elektriny a výstavba vlastného zdroja

Veľkí odberatelia elektriny sa čoraz častejšie potykajú s obavami z rastúcich cien. Riešením tejto situácie môže byť vlastný zdroj energie, financovaný z Plánu obnovy SR a Modernizačného fondu na podporu výroby elektriny z OZE.

Ak Vás táto možnosť vlastného zdroja zaujala, pozývame vás na seminár „Elektrina bez stresu“, kde Vám radi za necelé tri hodiny poskytneme všetky dôležité informácie, spoločne s návodom ako postupovať.

Dozviete sa:

aký vlastný zdroj energie si môžete postaviť;

akú výšku dotácie môžete získať;

aké podmienky musíte spĺňať;

ako pri tom postupovať.

Seminár Elektrina bez stresu – čerpaj, postav, ušetri sa uskutoční dňa 18. 5. 2022 o 16:00 hod. v hoteli PREMIUM**** business hotel Bratislava. Po skončení oficiálnej časti o 19:00 hod. bude pokračovať neformálny program spojený s networkingom.

Viac informácií a prihlášku nájdete TU.

:: Implementácia opatrení Zimného energetického balíčka prichádza vo forme novely Zákona o energetike a Zákona o regulácii

V apríli 2022 bol Národnej rade SR predložený vládny návrh zákona, ktorý má za cieľ transponovať opatrenia balíka „Čistá energia pre všetkých Európanov“ (Clean Energy for all Europeans Package), tzv. Zimný energetický balíček.

Naša kancelária pre Vás pripravila praktického sprievodcu Zimným energetickým balíčkom, ktorého nájdete na tomto odkaze.

Novela navrhuje zmeny v nasledovných právnych predpisoch:

Zákon o energetike (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike), ktorý by mal v dôsledku novely priniesť nové definície (napr. „agregátor“, či „poskytovateľ flexibility“), úpravu právnych podmienok pre nasadzovanie tzv. inteligentných meracích systémov do odberných miest, či úpravu obstarávania podporných služieb.

(zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike), ktorý by mal v dôsledku novely priniesť nové definície (napr. „agregátor“, či „poskytovateľ flexibility“), úpravu právnych podmienok pre nasadzovanie tzv. inteligentných meracích systémov do odberných miest, či úpravu obstarávania podporných služieb. Zákon o regulácii (zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach), ktorý by mal priniesť rozšírenie niektorých právomocí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), úpravu čiastočnej deregulácie cien dodávok elektriny a plynu (v nadväznosti na úpravu v Zákone o energetike), či rozšírenie doterajšieho rozsahu vecnej regulácie.

(zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach), ktorý by mal priniesť rozšírenie niektorých právomocí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), úpravu čiastočnej deregulácie cien dodávok elektriny a plynu (v nadväznosti na úpravu v Zákone o energetike), či rozšírenie doterajšieho rozsahu vecnej regulácie. Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní), ktorého úprava zohľadňuje existenciu nových činností v energetike (napr. „agregátor“) a súčasne vymedzuje, či sa podnikateľský výkon danej činnosti riadi Zákonom o energetike, alebo Živnostenským zákonom.

Dátum účinnosti novely je navrhovaný na 1. 10. 2022, s výnimkou častí zákona, ktoré nadobudnú účinnosť od 30. 7. 2022.

Predmetný návrh zákona je k dispozícii na tomto odkaze. Dôvodovú správu nájdete na tomto odkaze.

Aktuálny legislatívny proces nájdete na tomto odkaze.

:: Schéma štátnej pomoci na podporu výroby elektriny z OZE bola zverejnená v Obchodnom vestníku

Spoločnosť OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) dňa 21.4.2022 informoval účastníkov trhu, že dňa 14. 4. 2022 bola v Obchodnom vestníku pod č. 73/2022 zverejnená schéma štátnej pomoci.

Schému štátnej pomoci schválil ešte v januári 2022 Protimonopolný úrad SR. Jeho stanovisko je k dispozícii na tomto odkaze.

Schéma sa zameriava na poskytovanie štátnej pomoci formou prevádzkovej pomoci na výrobu elektriny z OZE, pričom oprávnené projekty podľa sú zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré začali činnosť po 1. máji 2022.

Viac o schéme pomoci, ako aj o oprávnených subjektoch, sa dozviete v ozname OKTE, ktorý je dostupný na tomto odkaze.

:: Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje zverejnenie prvej výzvy na investície do výstavby nových zdrojov výroby elektriny z OZE

Ministerstvo hospodárstva SR informuje, že čoskoro zverejní prvú výzvu na investície do výstavby nových zdrojov výroby elektriny z OZE.

Finančné prostriedky budú zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti a investičná podpora bude prebiehať formou aukcie. Na aukcii by mali mať možnosť uplatniť rôzne druhy technológií, ako solárna, veterná, geotermálna energia, energia z biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Podľa predikcií Ministerstva hospodárstva SR by malo vďaka výzve dôjsť k zabezpečeniu minimálne 120 MW nového inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny z OZE, ktorý bude pripojený do elektrizačnej sústavy.

Bližšie informácie k danej problematike sa dočítate v tlačovej správe Ministerstva hospodárstva SR, ktorá je k dispozícií na tomto odkaze.

:: Nové pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy

SEPS informuje o schválení nových pravidiel rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny (osobitne pre lokálne zdroje) medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľmi distribučnej sústavy.

Schválené pravidlá sú zapracované do tohto dokumentu.

:: ÚRSO vyzýva dodávateľov, aby jednostranne nemenili zmluvné podmienky pre neregulovaných odberateľov

ÚRSO dňa 14.4.2022 informoval, že analyzuje všetky podnety od odbornej verejnosti k svojim návrhom na možné riešenia krízovej situácie na neregulovaných (veľkoobchodných) trhoch s elektrinou a plynom.

ÚRSO (aj na základe získaných podnetov) v tejto súvislosti vyzval dodávateľov, aby jednostranne nemenili zmluvné podmienky pri dodávke elektriny a plynu pre svojich neregulovaných odberateľov, ktorým tým majú vytvárať nežiadúce ekonomicky kritické situácie.

Výsledok danej analýzy by mal ÚRSO spracovať do materiálu s navrhovanými riešeniami aktuálnej krízovej situácie.

Viac sa dozviete v tlačovej správe ÚRSO, dostupnej na tomto odkaze.

:: ÚRSO informuje o predpokladanom vývoji regulovaných cien energií v roku 2023

Dňa 13. 4. 2022 informoval ÚRSO o svojich predpokladoch o výške regulovaných cien energií v roku 2023, a to s odkazom na súčasné extrémne vysoké trhové ceny elektriny a zemného plynu.

Podľa ÚRSO môžu regulované ceny elektriny a plynu pre regulovaných odberateľov v roku 2023 vzrásť až o 80 % – 100 % oproti súčasnosti, a v prípade tepla až o viac ako 40 %.

ÚRSO však zároveň upozorňuje, že predmetné odhady sú iba ilustratívne. Skutočné dopady na odberateľov budú známe až v závere roka 2022.

Správu ÚRSO nájdete na tomto odkaze.

