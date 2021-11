Monitoring energetickej legislatívy / október 2021

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac október 2021.

Upozorňujeme najmä na novelu cenovej vyhlášky v plynárenstve, ktorá (okrem iného) upresňuje výpočet ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a predlžuje regulačné obdobie do konca roku 2022.

Zároveň Vám dávame do pozornosti aj rozsiahly 100-stranový návrh novely Zákona o energetike, ktorý mení aj Zákon o regulácii a Zákon o podpore OZE. Cieľom tohto návrhu je prebrať časť tzv. Zimného energetického balíčka. O ďalších zaujímavostiach za mesiac október 2021 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

1. ČO SA ZMENILO?

:: Novela Cenovej vyhlášky v plynárenstve

Dňa 20.10.2021 bola v Zbierke zákonov SR pod č. 376/2021 Z. z. zverejnená novela vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve (Cenová vyhláška v plynárenstve), počas regulačného obdobia 2017 až 2021.

Novelou Cenovej vyhlášky v plynárenstve sa predovšetkým upresňuje výpočet ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, ktorú je možné započítať do ceny za dodávku plynu odberateľom plynu. Upravuje sa tiež vymedzenie predkladaných podkladov k návrhu ceny v prípade regulovaného subjektu, ktorý nevykonával regulovanú činnosť prístupu do distribučnej siete a distribúciu plynu v predchádzajúcom regulačnom období.

Novela zároveň pri regulácii dodávky plynu zraniteľným odberateľom po novom rozlišuje medzi (i) dodávkou plynu odberateľom plynu v domácnosti a (ii) dodávkou plynu malým podnikom, ktorým zároveň vymedzuje osobitnú cenovú reguláciu dodávky plynu.

Medzi ďalšie zmeny, ktoré boli prijaté novelou patrí (okrem iného) aj predĺženie regulačného obdobia do konca roku 2022, čím sa umožní použitie doterajšieho spôsobu vykonávania cenovej regulácie aj na regulačný rok 2022 a urýchlené vydávanie cenových rozhodnutí na rok 2022.

Novela Cenovej vyhlášky v plynárenstve je účinná od 20.10.2021, pričom predmetné zmeny sa aplikujú až pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2022.

Cenová vyhláška v plynárenstve v znení predmetnej novely je dostupná na tomto odkaze.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

:: Návrh novely Zákona o energetike preberá Zimný energetický balíček

Dňa 12.10.2021 bol do medzirezortného pripomienkovania predložený návrh novely zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (Zákon o energetike), ktorý (okrem iného) mení aj zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

Cieľom novely Zákona o energetike je potreba transponovať do slovenského právneho poriadku časť balíka úniových opatrení, ktoré sú označované ako „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Energetikom sú tieto opatrenia známe aj pod označením „Zimný energetický balíček“. Predmetné nariadenia a smernice Európskej únie sme bližšie rozobrali v našom Sprievodcovi zimným energetickým balíčkom dostupnom TU.

Návrh novely Zákona o energetike by mal priniesť predovšetkým tieto zmeny:

zavedenie právnej úpravy nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom (aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny, agregátor),

s elektrinou a trhu s plynom (aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny, agregátor), zavedenie právnej úpravy akumulácie ,

, zavedenie postupnej deregulácie maloobchodných cien elektriny a plynu a súvisiace zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa,

maloobchodných cien elektriny a plynu a súvisiace zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa, zmeny právnej úpravy doterajších právnych podmienok pre nasadzovanie tzv. inteligentných meracích systémov do konkrétnych odberných miest,

zmeny právnej úpravy obstarávania podporných služieb k dosiahnutiu a udržaniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy v reálnom čase a ďalšie nové práva a povinnosti prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

zmeny právnej úpravy dátových tokov spojených s novými procesmi.

K podrobnej analýze novely Zákona o energetike z našej strany pristúpime až potom ako dôjde k vyhláseniu jej finálneho znenia v Zbierke zákonov.

Novela Zákona o energetike má (podľa aktuálneho návrhu) vstúpiť do účinnosti ku dňu 1.10.2022, pričom niektoré časti zákona majú mať odloženú účinnosť k 1.1.2023.

Predmetný legislatívny proces, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania, môžete sledovať TU.

Navrhované znenie zákona a dôvodovú správu k zmenám nájdete TU a TU.

:: Návrh novely Zákona o DPH má dočasne znížiť sadzbu DPH na 5%

Dňa 1.10.2021 bol NR SR doručený návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (Zákon o DPH).

Poslanci v reakcii na aktuálny stav predpokladaného výrazného zdražovania cien energií navrhujú dočasne znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty na úroveň 5 % na služby spojené s elektrickou energiou, plynom, parou a teplou vodou, ich predajom, prenosom, distribúciou a dodávkou. Podľa ÚRSO by sa totiž pre rok 2022 mohla vzhľadom na vývoj cien na komoditných burzách zvýšiť cena elektriny až o 15 % a cena plynu o 25 až 30 %.

Takéto mimoriadne zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty by platilo počas roka 2022 a následne od 1.1.2023 by pre tieto služby mala opätovne platiť základná sadzba dane.

V rámci legislatívneho procesu sa novela zákona aktuálne nachádza v I. čítaní. Novela Zákona o DPH má (podľa návrhu) vstúpiť do účinnosti ku dňu 1.1.2022.

Predmetný legislatívny proces môžete sledovať TU .

Navrhované znenie zákona a dôvodovú správu k zmenám nájdete TU a TU .

:: Zmena Prevádzkového poriadku OKTE upravuje použitie finančnej zábezpeky

ÚRSO na svojom webovom sídle zverejnil rozhodnutie č. 0084/2021/E-PP zo dňa 19.10.2021, na základe ktorého rozhodol o zmenách Prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinovou – spoločnosti OKTE, a.s. (OKTE).

Zmeny Prevádzkového poriadku sa týkajú použitia finančnej zábezpeky v prípade neuhradenia splatných záväzkov subjektu zúčtovania voči OKTE a úpravy týkajúcej sa zálohových predpisov.

Predmetné zmeny Prevádzkového poriadku OKTE nadobudnú účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia (nie však skôr ako 1.11.2021).

Rozhodnutie so schválenými zmenami Prevádzkového poriadku OKTE nájdete na tomto odkaze.

:: Zverejnený návrh 2. podnikateľského „kilečka“ ráta s viacerými zmenami v energetike

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) na svojom webovom sídle informovalo o predložení balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom „Kilečko 2“ do medzirezortného pripomienkového konania.

Predložený materiál aktuálne obsahuje celkovo 207 návrhov opatrení, z toho viac ako 30 sa týka oblasti energetiky.

Predmetné návrhy v energetike sa tak napríklad týkajú (i) zrušenia cenovej a vecnej regulácie elektriny a plynu pre malé podniky, (ii) odstránenia zodpovednosť prevádzkovateľa distribučnej siete a distribučnej sústavy za škodu, ktorá vznikne prevádzkovou činnosťou, (iii) zrušenia povinnosti predkladať osobitné obchodné podmienky dodávateľov elektriny poskytujúcich univerzálnu službu na schválenie ÚRSO, (iv) zjednodušenie procesu schvaľovania prevádzkového poriadku a obchodných podmienok pre regulované subjekty, (v) doplnenie dôvodov na zmenu alebo zrušenie cenového rozhodnutia u regulovaných subjektov a iné.

Podľa informácii MH SR by sa mohlo o predmetných legislatívnych návrhoch rokovať už koncom novembra.

Oznámenie MH SR o predložení „Kilečka 2“ do medzirezortného pripomienkového konania nájdete TU.

Celkový zoznam 207 navrhovaných zmien v rámci „Kilečka 2“ nájdete TU.

