Ceny benzínov a nafty sa opäť znížia, analytička priblížila dôvod

Ceny pohonných látok by mali na slovenských čerpacích staniciach aj v nasledujúcich dňoch klesať. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladá analytička 365.bank Jana Glasová. Ako dodala, obavy z blížiacej sa recesie americkej aj európskej ekonomiky vytvárajú predpoklady pre ďalší pokles cien benzínu na pumpách, a to hlavne v prípade, keď by sa ceny ropy usadili pod 90-dolárovou hranicou.

„Nateraz očakávame, že ceny pohonných látok by mohli v nasledujúcich dňoch mieriť ešte smerom nadol. Dôležité je ale spomenúť, že na ropný trh v súčasnosti pôsobia protichodné faktory. Na jednej strane je to nedostatok ropy na trhu, ktorý tlačí jej ceny nahor, a na strane druhej sú tu obavy z recesie svetovej ekonomiky a z poklesu dopytu po rope. A to tlačí ceny na ropnom trhu nadol,“ dodala Glasová.

Ceny nafty stagnovali

Podľa údajov Štatistického úradu SR za 37. tohtoročný týždeň ceny benzínu sa na našich pumpách opäť znížili.

Ceny benzínov tak klesajú už 11 týždňov po sebe, čo odzrkadľuje vývoj ropy na svetovom trhu. Liter 95-oktánového benzínu sa predminulý týždeň predával za priemernú cenu 1,642 eura a v týždňovom porovnaní zlacnej o 2 %.