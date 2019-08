Motoristov by mohol potešiť ďalší pokles cien pohonných látok

Slovenskí motoristi môžu očakávať ďalší mierny pokles cien pohonných látok. Môže za to pokles cien ropy Brent na svetových trhoch. Aktuálne sa cena ropy Brent pohybuje na úrovni 58 až 59 amerických dolárov za barel. Ako uviedla pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana Glasová, v červených vodách plávajú ceny ropy počas celého tohto týždňa.

„Aj naďalej ropu tlačia nadol obavy zo spomaľovania čínskej a globálnej ekonomiky, čo môže viesť k ochladeniu dopytu po rope. Podpisuje sa pod to hlavne stále nedoriešený zahranično-obchodný spor medzi USA a Čínou. Podpísalo sa pod to Trumpove vyhlásenie o zrušení alebo odložení niektorých ciel na čínske produkty, radosť z Trumpových slov však rýchlo vyprchala. Preto predpokladáme, že aj budúci týždeň by ceny na pumpách mohli mierne klesnúť,“ povedala Glasová.

Ceny benzínov klesli o zhruba dve percentá

Priemerné ceny pohonných látok sa na slovenských pumpách v minulom týždni (32. týždeň), v porovnaní s tým predchádzajúcim týždňom, znížili. Cena 95-oktánového benzínu počas uplynulého týždňa klesla o 1,9 % na úroveň 1,341 eura za liter a 98-oktánový benzín sme tankovali o 2,2 % lacnejšie ako týždeň predtým za 1,534 eura za liter. Aj ceny nafty zaznamenali pokles, a to o 1,6 %, keď podľa údajov Štatistického úradu SR stála nafta v priemere 1,206 eura za liter. LPG kúpili motoristi na slovenských čerpačkách v priemere za 0,566 eura za liter a CNG za 1,198 eura za kilogram.

„V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška tankujeme 95-oktánový benzín lacnejšie o 2,4 %, 98-oktánový o 2,2 % a za naftu platíme o 1,6 % menej. V porovnaní s úvodom tohto roka, kedy boli ceny najnižšie, nás ale benzín vychádza zhruba o 9 % drahšie,“ dodala Glasová.

Na ropu tlačí obchodná vojna

V úvode minulého týždňa mierili ceny na ropnom trhu smerom nadol. Cena čierneho zlata klesala podľa analytičky v dôsledku eskalácie obchodnej vojny medzi USA a Čínou, keďže Donald Trump sa nečakane rozhodol uvaliť clá na čínske produkty. Na to Čína reagovala oslabením svojej meny. Eskalácia obchodného sporu medzi Washingtonom a Pekingom totiž vyvoláva obavy zo slabšieho globálneho dopytu po rope. Okrem toho, Medzinárodná energetická agentúra EIA priniesla ďalšie zníženie svojej prognózy svetovej spotreby ropy v tomto roku o zhruba 70 tisíc barelov denne.

„V stredu si ropa Brent odpísala až 4,6 % a klesla dokonca na 56 dolárovú hranicu. Ceny na ropnom trhu mierili počas minulého týždňa zväčša nadol, iba vo štvrtok a v piatok si ropa pripísala mierne zisky. K rastu ceny čierneho zlata pomohla slovná intervencia Saudskej Arábie o jej ochote urobiť čokoľvek pre stabilizáciu cien,“ konštatovala Glasová.