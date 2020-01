Na ktorý malý obnoviteľný zdroj žiadať dotáciu? Domácnosti by si to mali dobre prepočítať

Slovenské domácnosti by si mali dobre rozmyslieť, pre ktorý malý obnoviteľný zdroj energií s dotáciou sa rozhodnú. Energetici totiž upozorňujú, že každá domácnosť je individuálna a svoje náklady vníma rozdielne. „Pred výberom zariadenia si treba uvedomiť, čo tvorí najväčšiu časť rozpočtu domácnosti. Je to elektrina využívaná na vykurovanie, ohrievanie vody alebo na iné?“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Stredoslovenskej energetiky Michaela Krivá.

Ide o jednodňovú inštaláciu

S výberom vhodného zariadenia vedia domácnostiam poradiť energetickí špecialisti. „Na základe individuálneho prístupu poradia domácnostiam to najlepšie riešenie na mieru. Tým zabránia inštalácii zariadenia s nedostatočným výkonom, prípade jeho predimenzovaniu, čo v konečnom dôsledku navyšuje náklady na takéto zariadenie,“ dodala Krivá.

Domácnosti sa často obávajú zložitej inštalácie a stavebných zásahov do ich rodinného domu. Inštalácia malého obnoviteľného zdroja energií však podľa stredoslovenských energetikov trvá spravidla jeden deň a takmer nezasahuje do konštrukcie nehnuteľnosti. „Prevádzka malého obnoviteľného zdroja nie je náročná a zvládne ju každý užívateľ. Samotné zariadenie je pre domácnosť pripravené tak, aby fungovalo takmer automaticky,“ konštatovala Krivá.

Stredoslovenskí energetici pomôžu

Stredoslovenská energetika podľa Krivej dokáže zastrešiť celý servis. A to od administratívy spojenej so žiadosťou o poukážku až po realizáciu a inštaláciu zariadenia. Zabezpečí obhliadku nehnuteľnosti, preverí stav priamo na mieste inštalácie ako aj technickú možnosť realizácie navrhovaného riešenia. Zároveň vie poskytnúť zákazníkovi aj ďalšie služby spojené so znížením nákladov na energiách. „Cieľom našej firmy je navrhnúť zákazníkovi čo najlepšie riešenie, ktoré zodpovedá jeho skutočnej potrebe. Stačí si na www.sse.sk/zelena, objednať nášho špecialistu, ktorý domácnostiam poradí, pomôže a usmerní nie len vo výbere samotného riešenia ale aj ďalších otázok,“ konštatovala Krivá.

Po uvedení zariadenia do prevádzky, používateľa zaškolí odborník zo Stredoslovenskej energetiky. Vysvetlí jeho funkčnosť a dodatočné nastavenia. „Prevádzka nie je náročná a zvládne ju každý užívateľ. Samotné zariadenie je pre zákazníka pripravené tak, aby fungovalo takmer automaticky,“ dodala Krivá.

Dajú sa ušetriť desiatky eur

Zariadenia, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, sú dnes dostupné takmer pre každého. Domácnosti, si vďaka nim dokážu vyrobiť elektrinu alebo teplo, ktoré môžu využiť na vykurovanie, pripojenie domácich spotrebičov či ohrev vody. Ročne tak dokážu šetriť až desiatky eur. „Mnohé domácnosti však odrádza výška investície. Pri rozhodovaní sa o investícii, sa môže domácnosť obrátiť priamo na Stredoslovenskú energetiku,“ uzavrela Krivá. Za doterajšie trvanie projektu má SSE za sebou niekoľko stoviek realizovaných inštalácií.

Začínajú vo februári

Už od polovice februára 2020 budú môcť domácnosti žiadať o dotácie v rámci programu Zelená domácnostiam II. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila prvé štyri kolá, v ktorých plánuje vydať poukážky v celkovej hodnote 5,2 milióna eur. Už 18. februára 2020 sa budú môcť domácnosti mimo Bratislavského samosprávneho kraja uchádzať o vydanie poukážok na tepelné čerpadlá, v celkovej hodnote až tri milióny eur. Táto čiastka je určená najmä pre domácnosti, ktorým sa minulý rok nepodarilo získať poukážku na tepelné čerpadlá.

V ďalších kolách sa bude možné uchádzať o poukážky na kotly na biomasu, slnečné kolektory a nakoniec na fotovoltické panely. V prvých štyroch kolách odhaduje SIEA vydať viac ako 2 300 poukážok. Za minulý rok energetická agentúra preplatila viac ako 5 100 poukážok. Overovanie podaných žiadostí stále nie je ukončené.

Podpora na jednotlivé zariadenia je rovnaká ako v roku 2019. Pri rodinných domoch je to maximálne 3 400 eur na tepelné čerpadlá, 1 750 eur na slnečné kolektory, 1 500 eur na fotovoltické panely a 1 500 eur na kotly na biomasu.