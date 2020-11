Na malé OZE rozdali už vyše 20 miliónov, nové poukážky budú v najblžších dňoch

V rámci projektu Zelená domácnostiam II si domácnosti rozdelili na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE) už viac ako 20 miliónov eur. Počas jedného roka podporila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) inštaláciu viac ako 10 tisíc zariadení. „Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja domácnosti využili na nákup 3 342 tepelných čerpadiel, 3 245 slnečných kolektorov, 1 921 fotovoltických panelov a 1 550 kotlov na biomasu,“ informoval SIEA. Celkom je na podporu inštalácií v projekte Zelená domácnostiam II vyčlenených 37 miliónov eur.

Ďalšie domácnosti

Nové poukážky na kotly na biomasu a slnečné kolektory počas niekoľkých dní doručia ďalším domácnostiam. Na inštaláciu zariadení majú päť mesiacov. „Vo štvrtok 26. 11. 2020 o 11. hodine budú vydané poukážky ku všetkým žiadostiam o podporu inštalácie kotlov na biomasu a slnečných kolektorov, ktoré budú v tom čase v zásobníkoch,“ podotkla energetická agentúra. Aktuálne je zaregistrovaných 147 žiadostí na kotly na biomasu a 10 žiadostí k slnečným kolektorom.

Niektoré zásobníky sú už naplnené

Tohtoročné oprávnené obdobie projektu, v rámci ktorého je možné nové žiadosti registrovať a poukážky vydávať, sa končí prvý decembrový deň o 15. hodine. Do tohto termínu zostáva otvorený zásobník pre slnečné kolektory. „Ak do 11. hodiny dopoludnia pribudnú do zásobníka ďalšie žiadosti, systém k nim automaticky vydá poukážky,“ podotkla SIEA. Tohtoročné zásobníky pre tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a fotovoltické panely sú už naplnené. Registrácia nových žiadostí sa znovu otvorí začiatkom roka 2021.