Na podporu obnoviteľných zdrojov energií by malo ísť z plánu obnovy viac peňazí, myslí si SAPI

Na podporu obnoviteľných zdrojov energií (OZE) by malo ísť z plánu obnovy viac peňazí ako plánovaných 220 miliónov eur. Myslia si to výrobcovia zelenej elektriny združení v Slovenskej asociácii fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Tí by privítali aspoň zdvojnásobenie spomínanej sumy, čiže na úroveň 450 miliónov. Plán obnovy a odolnosti SR je podľa asociácie, čo sa týka OZE a energetickej siete v aktuálnej verzii, pomerne zmysluplne štrukturovaný a obsahovo dobre spracovaný.

Alokácia nie je dostatočná

„Alokácia 220 miliónov eur však určite nie je dostačujúca v porovnaní s významom, ktorý by táto kapitola plánu mala mať,“ reagoval pre agentúru SITA na v pondelok predstavený plán obnovy riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Slovensko by pri zelenej transformácii financovanej z plánu obnovy malo byť podľa SAPI výrazne ambicióznejšie. Zverejnené plány iných členských štátov totiž naznačujú, že si tieto štáty lepšie uvedomili význam tohto nástroja pre národné reformačné úsilie.

V súlade so všetkými cieľmi

„Ide o to, že pokým pri iných častiach plánu obnovy sa musí ich štruktúra doslova napasovať na ciele a usmernenia Európskej komisie, OZE a digitalizácia energetiky sú plne v súlade so všetkými cieľmi. Investície v tomto komponente sú veľmi realisticky zvládnuteľné v predpísanom časovom období,“ konštatoval Karaba.

Podľa zverejneného plánu obnovy by malo Slovensko za 220 miliónov eur reformovať regulačný rámec v oblasti energetickej efektívnosti, elektroenergetiky a podpory obnoviteľných zdrojov. Slovensko by taktiež malo implementovať do svojej legislatívy európsky balíček Čistá energia pre všetkých Európanov.

Nové zdroje elektriny

Vďaka vyčleneným 220 miliónov eur by sa mali postaviť nové zdroje elektriny z OZE a mali by sa zmodernizovať staré. Mala by sa taktiež zvýšiť flexibilita elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE.

Plán obnovy a odolnosti SR je rozdelený na 18 častí, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote približne 6 miliárd eur. Zameriava sa na päť hlavných priorít – zelenú ekonomiku (2,170 mld. eur); vzdelávanie (800 mil. eur); vedu, výskum a inovácie (700 mil. eur); zdravie (1,45 mld. eur) a efektívnu verejnú správu (1,03 mld. eur).