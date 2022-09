Na podporu vodíkových projektov pôjde takmer miliarda eur, cieľom je urýchliť transformáciu národného hospodárstva

Štátna a priama európska finančná podpora na realizáciu vodíkových projektov by do roku 2030 mala predstavovať 954 mil. eur. Súkromné zdroje by mali pridať ďalších 1,5 mld. eur.

Vyplýva to z návrhu Akčného plánu opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie, ktorú Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Transformácia národného hospodárstva

„Materiál predstavuje súbor navrhovaných opatrení pre realizáciu vodíkových technológií do roku 2030 s cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť štátu a urýchliť transformáciu národného hospodárstva na nízkouhlíkové pomocou vodíka. Vytvorenie vodíkového ekosystému zásadným spôsobom prispeje k naplneniu klimatických cieľov a k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality SR do roku 2050,“ konštatuje rezort v predkladacej správe.

Prostredníctvom opatrení by mala vláda vytvárať podmienky pre financovanie ekonomicky udržateľného hodnotového reťazca vodíka, teda vybudovať ekosystém výroby vodíka, prepravy, distribúcie, skladovania ako aj jeho využitia.

Spolu s ním budú vytvorené podmienky pre oblasti výskumu a vývoja, medzinárodnej spolupráce a marketingu. V pláne sú definované opatrenia a ciele, termíny, zodpovedný a spolupracujúci rezort ako aj možné zdroje financovania.

Veľkoobjemové úložiská

Čo sa týka samotných opatrení, plán predpokladá vznik Koordinačného centra vodíkových technológií SR, či podporu pilotných projektov výroby vodíka.

Hovorí aj o obstaraní a inštalácii elektrolyzérov a dedikovaných OZE ako aj zariadení na výrobu vodíka z odpadu a biomasy. V pláne sú aj veľkoobjemové úložiská pre vodík a oxid uhličitý, kroky na využívanie vodíka v energetike a obehovej ekonomike ako aj v priemysle.

Samostatnou kapitolou je využívanie vodíka v doprave. Rezort hospodárstva avizuje podporu nákupu autobusov a osobných vozidiel, ďalej podporu nákupu a prevádzky úžitkových vozidiel, obstaranie alebo prenájom vodíkových vlakových súprav, rozvoj infraštruktúry pre využívanie vodíka v doprave a systémy integrovanej dopravy s využitím vodíkových technológií. Podporiť by sa mal aj výskum a vývoj v tejto oblasti.