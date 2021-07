Na proces transformácie hornej Nitry by malo ísť takmer 460 miliónov eur, Heger vidí v projekte potenciál (video+foto)

aktualizované 29. júla 16:41

Na celé Slovensko smeruje viac ako 459 miliónov eur z fondu spravodlivej transformácie, z ktorých najviac by malo smerovať do regiónu hornej Nitry. Po štvrtkovej prehliadke dočasného odkaliska Elektrární Nováky v Zemianskych Kostoľanoch to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger, ktorý sa prišiel oboznámiť s procesmi transformácie tohto regiónu.

Ako informovala podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová, do predbežnej výzvy sa zapojilo viac ako 350 projektových zámerov. Jedným z nich je projekt Slovenských elektrární (SE) na zriadenie fotovoltaického parku, kde sa plánujú využiť veľmi priaznivé podmienky sanovaného odkaliska.

„Viac ako 459 miliónov eur máme z fondu spravodlivej transformácie, ktoré smerujú na celé Slovensko, ale práve tento región je najlepšie pripravený a bude zrejme najväčším konzumentom týchto peňazí,“ uviedol premiér s tým, že diskutovali s riaditeľom SE aj o zamestnanosti a projektoch.

Atraktívne projekty môžu prilákať ľudí

„Verím tomu, že atraktívne projekty nielen udržia ľudí v regióne, ale budú sem aj prichádzať, lebo to bude moderný ekologický región,“ povedal Heger, podľa ktorého je tiež potrebné v tomto regióne posilniť vlakovú a cestnú infraštruktúru, na čo vláda myslí.

„Už sme vytipovali pilotné projekty pre tento región, ako napr. stavba, alebo obnova bojnickej nemocnice, zatepľovanie verejných budov a alternatívne zdroje dopravy. Toto sú projekty, ktoré plánujeme v spolupráci s verejnou správou financovať a veríme, že tento región bude zdravší, zelenší a ľudia tu budú mať lepšie platené pracovné miesta,“ doplnila vicepremiérka a dodala, že zelená transformácia musí byť spravodlivá.

„Jej cieľom je vytvárať kvalitné pracovné miesta rýchlejším tempom, ako miesta, ktoré budú zanikať,“ dodala.

Udržanie zamestnanosti je prioritou

„Slovenské elektrárne budú musieť v roku 2023 uzatvoriť prevádzku Elektrárne Nováky, ktorá viac ako 50 rokov dodávala elektrinu do siete,“ objasnil generálny riaditeľ SE Branislav Strýček s tým, že okrem fotovoltaického parku chcú lokalitu v budúcnosti využiť pre industriálny park.

„Slovenské elektrárne určite budú chcieť, aby sme udržali zamestnanosť a aby sme pokračovali v tejto lokalite s našimi zamestnancami a našli pre nich budúcnosť,“ uzavrel generálny riaditeľ.

Heger, pracovný výjazd