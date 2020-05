Na Slovensku budeme vyrábať autobatérie. Závod postavia pri Trnave

Spoločnosť InoBat Auto postaví vo Voderadoch prvú továreň na autobatérie šité na mieru. Táto továreň na západnom Slovensku bude pod jednou strechou kombinovať výrobu s výskumom a vývojom prototypov batériových článkov. Prvé zákazkové batérie opustia slovenskú továreň v roku 2021. Vo výskumnom vývojovom centre by malo vzniknúť 150 nových, vysokokvalifikovaných pracovných miest.

Batérie šité na mieru

„Projekt úspešne napreduje. Centrum výskumu a vývoja, ktoré sa bude nachádzať na strategickom mieste vo Voderadoch, iba 40 kilometrov od Bratislavy, je zároveň v tesnej blízkosti viacerých hlavných pôvodných výrobcov zariadení vrátane Peugeot, Jaguar Land Rover a KIA. Schopnosť skombinovať výskum a vývoj s výrobnými kapacitami na jednom mieste nám umožní zvoliť optimálne zloženie materiálov z batérií, ktoré vyhovujú požiadavkám výrobcov automobilov na mieru, a vytvorí sa silný dodávateľský reťazec v srdci Európy,“ povedal spoluzakladateľ spoločnosti InoBat Auto Marián Boček.

InoBat Auto získala lokalitu Voderady od spoločnosti TPS EU, ktorá patrí pod kórejskú Fine DNC. Prestavba tejto lokality sa má začať koncom tohto roka. S podporou IPM Group, popredného investora v oblasti infraštruktúry a inovácií, InoBat Auto použije výskumné a vývojové centrum na vytvorenie výrobnej rady batérií na mieru.

Vývojové centrum dokončí prvú fázu uvedenia InoBat Auto do prevádzky a bude začiatkom získavania finančných prostriedkov pre fázu dvojmiliardovú InoBat Auto Gigafactory. Tá do roku 2024 dodá odhadom 240 tisíc batérií do elektromobilov.

Štátna pomoc

Spoločnosť InoBat Auto získa od štátu na podporu výskumu, vývoja a výroby batériových článkov pre elektromobilitu 5 mil. eur. Vo februári o tom rozhodla ešte bývalá vláda. „InoBat Auto prináša unikátne spojenie vysoko kvalifikovaného konzultanta pre batérie a plánuje na Slovensku v rámci spomínaného projektu postaviť výskumno-vývojové centrum a pilotnú linku,“ uvádza sa v materiáli. Ako pritom po rokovaní kabinetu informoval bývalý minister financií Ladislav Kamenický, spoločnosť v prvej fáze preinvestuje 100 miliónov eur a vytvorí približne 150 vysoko kvalifikovaných pracovných miest. V ďalšej fáze plánuje investovať 1 miliardu eur s možnosťou vytvoriť asi 1 500 pracovných miest.