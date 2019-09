Na Slovensku pribudnú nové čerpačky. Vracia sa Benzina.

Skupina Orlen je pripravená uviesť na Slovensku do prevádzky ďalších sedem nových čerpacích staníc pod názvom Benzina. Je to ďalší krok k rozšíreniu jej obchodnej prítomnosti na území Slovenska, na ktorom už spoločnosť pôsobí ako veľkoobchodný dodávateľ pohonných hmôt. Keďže PKN Orlen vníma Slovensko ako sľubný maloobchodný trh, plánované investície budú mať dlhodobý charakter. Konštatovali to vo štvrtok v Malackách generálny riaditeľ skupiny PKN Orlen Daniel Obajtek a generálny riaditeľ skupiny Unipetrol Tomasz Wiatrak.

Sedem nových čerpacích staníc

Slovensko je piatou krajinou po Poľsku, Českej republike, Nemecku a Litve, kde skupina Orlen realizuje svoje maloobchodné aktivity. Od apríla funguje na slovenskom trhu prvá čerpacia stanica značky Benzina v Malackách. Tento pilotný projekt plní podľa skupiny Orlen svoje obchodné ciele. Nové čerpacie stanice vzniknú v priestoroch prevzatých od súkromného prevádzkovateľa a budú renovované tak, aby poskytovali výnimočný zákaznícky servis, ako aj široký výber nepalivových výrobkov.

Nové čerpacie stanice v rámci slovenského maloobchodného reťazca skupiny Orlen budú uvedené do prevádzky v priebehu nasledujúcich týždňov. Transakcia je podmienená súhlasom Protimonopolného úradu SR. Na slovenskom trhu je v súčasnosti približne 900 čerpacích staníc, a takmer polovicu z nich spravujú traja najväčší operátori.

Dlhodobé investície

„Na Slovensku sme si vybudovali silné postavenie na veľkoobchodnom trhu s palivami. Predáva sa tu viac ako 30 rafinérskych a petrochemických výrobkov vyrobených skupinou Orlen. Naše dlhoročné skúsenosti v podnikaní a dobrá znalosť slovenského trhu poskytujú pevný základ pre budovanie maloobchodných kapacít. Začíname s niekoľkými miestami, no našou ambíciou na ďalšie dva až tri roky je stať sa jedným z kľúčových prevádzkovateľov čerpacích staníc. Maloobchodná sieť, ktorú chceme na Slovensku vybudovať, bude mať dlhodobý charakter a bude predstavovať významný odrazový mostík pre expanziu skupiny Orlen v strednej Európe,“ povedal Daniel Obajtek.

„Spočiatku sme sa zamerali na rokovania o prenájme alebo prevzatí existujúcich staníc, no v budúcnosti môžeme tiež realizovať projekty na zelenej lúke vrátane samoobslužných staníc. Stanovili sme si, že desať čerpacích staníc na Slovensku je do konca tohto roka dosiahnuteľným cieľom a sme na dobrej ceste. Kľúčovým určujúcim faktorom expanzívneho tempa bude udržanie nášho obchodného modelu,“ vysvetlil Tomasz Wiatrak.

Návrat po 15 rokoch

Benzina je tak po 15 rokoch opäť na Slovensku. Značka vznikla v bývalom Československu už v roku 1953. Po roku 1989 bola spoločnosť Benzina na Slovensku sprivatizovaná. Teraz sa vracia na Slovensko ako líder českého trhu, kde skupina Orlen pod touto značkou prevádzkuje 413 čerpacích staníc a má takmer 24-percentný podiel na maloobchodnom predaji pohonných hmôt. Benzina je súčasťou skupiny Unipetrol.