Na slovenských pumpách sa neočákvajú zmeny

Ceny benzínov a motorovej nafty by sa na slovenských čerpacích staniciach nemali meniť. Na základe vývoja cien ropy na svetových trhoch to predpokladá analytička Poštovej banky Lucia Dovalová. Tento týždeň hodnota ropy mierne klesla. Aktuálne sa pohybuje pod hranicou 61 dolárov za barel. „Pozitívne na ceny čierneho zlata pôsobil pokles averzie k riziku, ktorý súvisí s upokojením situácie okolo obchodnej vojny, schválený odklad brexitu, a taktiež aj pravdepodobné predĺženie dohody kartelu OPEC a pridružených krajín o obmedzovaní svojej produkcie,“ povedal pre agentúru SITA Dovalová.

Tankujeme drahšie ako začiatkom roka

Priemerné ceny benzínu sa v minulom týždni (43. týždeň), v porovnaní s tým predchádzajúcim týždňom, zvýšili iba mierne. Cena 95.oktánového, a taktiež aj 98-oktánového benzínu vzrástla len nepatrne o 0,1 %. Ako informoval Štatistický úrad SR, najpredávanejší 95-oktánový benzín si tak mohli slovenskí motoristi zadovážiť v priemere za 1,316 eur za liter a 98-oktánový benzín za 1,505 eur za liter. Cena nafty sa nezmenila, zostala tak na úrovni 1,242 eur za liter. LPG mohli motoristi natankovať za 0,579 eur za liter a CNG za 1,198 eur za kilogram.

„V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška tankujeme pohonné látky o zhruba 6 % lacnejšie, 95-oktánový benzín lacnejšie o 5,4 %, 98 oktánový o 5,5 % o a za naftu platíme o 6,5 % menej. V porovnaní s úvodom tohto roka, kedy boli ceny najnižšie, nás ale 95-oktánový benzín vychádza o 6,7 % drahšie a nafta o 5,6 %,“ dodala Dovalová.

Vývoj ceny ropy Brent

Cena ropy Brent si počas minulého týždňa každý deň pripisovala mierne zisky. Z 59- dolárovej úrovne z úvodu uplynulého týždňa sa postupne do záveru dostala na hranicu 62 dolárov za barel. Za celý týždeň si tak ropa Brent prilepšila o 4,4 %. Vývoj na ropnom trhu ovplyvňovali podľa analytičky informácie týkajúce sa americko-čínskej obchodnej vojny.

Vlnu optimizmu na ropný trhy priniesol podľa Dovalovej poradca Bieleho domu Kudlow tým, že plánované clá na december voči Číne by v prípade hladkého priebehu rokovaní, nemuseli byť zavedené. „K ziskom ropy prispel aj výrazný a nečakaný pokles ropných zásob v Spojených štátoch, a to o zhruba 1,7 mil. barelov. Pozitívne na ceny čierneho zlata pôsobí aj pokles averzie k riziku, ktorý súvisí s upokojením situácie okolo obchodnej vojny a taktiež nižšie napätie okolo tvrdého brexitu,“ doplnila Dovalová. K rastu podľa nej prispeli aj správy o tom, že kartel OPEC a pridružené krajiny by mohli pristúpiť k výraznejšiemu obmedzovaniu svojej ťažby už na decembrovom zasadnutí.

Smerom nadol ropu ťahali podľa analytičky Poštovej banky hlavne obavy zo spomaľovania globálnej ekonomiky a dopytu po tejto komodite. „Ruku k dielu pridal aj prekvapujúci rast zásob surovej ropy v Spojených štátoch o 5,7 mil. barelov. Výraznejšiemu prepadu cien zabránil pokles zásob benzínu a taktiež aj zníženie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou Fed,“ konštatovala Dovalová.