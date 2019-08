Na slovenských pumpách stále tankujeme lacnejšie ako vlani

Slovenskí motoristi by mali tankovať lacnejšie pohonné látky. Ako uviedla pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana Glasová, za poklesom cien na slovenských pumpách je okrem iného aj stále nedoriešený zahranično-obchodný spor medzi USA a Čínou. „Tento nedoriešený spor tlačí ceny na ropnom trhu smerom nadol. Obchodná vojna totižto vyvoláva slabší globálny dopyt po rope. V dôsledku toho ceny ropy počas tohto týždňa zväčša klesali a aktuálne sa ropa Brent pohybuje len v okolí úrovne 57 amerických dolárov za barel. Preto predpokladáme, že budúci týždeň by ceny na pumpách mohli mierne klesnúť,“ uviedla Glasová.

Ceny benzínov a nafty viac menej stagnovali

Priemerné ceny pohonných látok sa v minulom týždni (31. týždeň), v porovnaní s predchádzajúcim, takmer nezmenili. „K výraznejšiemu rastu cien benzínov na pumpách došlo zhruba pred dvoma týždňami, odvtedy ceny takpovediac stagnujú,“ dodala Glasová. Cena 95-oktánového benzínu počas uplynulého týždňa nepatrne vzrástla o 0,1 % na úroveň 1,367 eura za liter a 98-oktánový benzín sme tankovali nepatrne lacnejšie ako týždeň predtým, ale len o 0,1 %. Podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, aj ceny nafty zaznamenali len minimálny pohyb, a to smerom nahor o 0,2 % na 1,226 eura za liter.

„V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška tankujeme 95-oktánový benzín lacnejšie o 2,4 %, 98-oktánový o 2,2 % o a za naftu platíme o 2,7 % menej. V porovnaní s úvodom tohto roka, kedy boli ceny najnižšie, nás ale benzín vychádza až o desatinu drahšie,“ spresnila Glasová.

Na ropnom trhu chýbali impulzy

V úvode minulého týždňa chýbali podľa analytičky výraznejšie impulzy, ktoré by rozkolísali cenu čierneho zlata. „Nasledujúce dni sa ale už niesli v zaujímavejšom duchu, keďže aj ropný trh bol zvedavý na zasadnutia centrálnych bankárov Fed-u, britskej či japonskej centrálnej banky,“ doplnila Glasová. Následne ceny na ropnom trhu zamierili nahor, pod čo sa podpísal pokles zásob surovej ropy v Spojených štátoch o 6 miliónov barelov podľa inštitútu API. Ten následne potvrdili aj oficiálne štatistiky od agentúry EIA. Americké zásoby surovej ropy sa tak prepadli už siedmy týždeň v rade.

Zisky na ropnom trhu boli limitované. „Aj na ropu totiž doľahlo sklamanie z jastrabej rétoriky Fed-u a zo zníženia úrokovej sadzby ‚len‘ o 25 bázických bodov. Vo štvrtok si ropa Brent dokonca odpísala až 7,2 %, čím sa opäť zosypala k 60-dolárovej hranici,“ dodala Glasová.

Donald Trump uvalil clá

Americká ropa WTI sa prepadla ešte výraznejšie, a to takmer o 8 % pod hranicu 54 dolárov za barel. „Prudký prepad ceny ropy spôsobila eskalácia obchodnej vojny medzi USA a Čínou, keďže Donald Trump sa nečakane rozhodol uvaliť clá na čínske produkty vzhľadom na neúspešné rokovania, a to už od septembra. Čína na to reagovala oslabením svojej meny. Obchodný konflikt oslabuje dopyt po rope,“ uzavrela Glasová.