Na Záhorí chcú postaviť veterné elektrárne

Spoločnosť WSB Invest plánuje postaviť v katastri obcí Rohov, Častkov, Lopašov, Oreské a Rybky v okresoch Senica a Skalica šesť až sedem veterných elektrární. Už predtým tá istá spoločnosť informovala o zámere postaviť približne rovnaký počet veterných elektrární aj v katastri obcí Popudinské Močidlany a Radošovce v okrese Skalica. Elektrickú energiu vyrobenú z vetra plánuje dodávať do elektrizačnej sústavy.

Veterné elektrárne za sto miliónov

So začiatkom výstavby ráta WSB Invest v oboch prípadoch v roku 2024 s ukončením o rok neskôr, vtedy by mal začať dodávať vyrobenú elektrickú energiu do siete. Výšku investície odhaduje v prípade veterných elektrární pri obciach Popudinské Močidlany a Radošovce na zhruba 36 – 54 miliónov eur, v druhom prípade na 43 – 50 miliónov eur. V obidvoch prípadoch začal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Zámer ráta v oboch prípadoch s využitím trojlistových veterných turbín s výkonom 6MWe, s výškou stožiara 180 metrov a priemerom rotora 180 metrov. Celková výška elektrárne by tak dosiahla najviac 270 metrov.

Prvý veterný park na Slovensku

Na Záhorí, konkrétne v obci Cerová v okrese Senica, funguje aj jeden z prvých veterných parkov na Slovensku. Jeho súčasťou sú štyri elektrárne, ktoré boli uvedené do prevádzky v októbri 2003.