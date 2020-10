Nabijeme si smartfóny kdekoľvek? Nová technológia zmení oblečenie na solárny panel

Ľudia sú v neustálom pohybe a potrebujú energiu na nabíjanie svojich smartfónov, tabletov či laptopov. Je možné, že v budúcnosti budú klasické elektrické zástrčky pre takéto využitie zastaralé a elektrinu si bude človek môcť vyrobiť len s pomocou vlastného oblečenia.

Luminiscenčné materiály

Vedci vyvinuli materiál, ktorý sa správa ako luminiscenčný solárny koncentrátor a je ho možné zakomponovať do textílií. Vďaka novému polyméru aplikovanému na textilné vlákna budú tričká či bundy slúžiť ako solárne kolektory, a teda mobilné zdroje energie.

V solárnom priemysle už využívajú materiály schopné vyrobiť energiu s pomocou nepriameho alebo okolitého svetla, a to vďaka luminiscenčnému solárnemu koncentrátoru (LSC).

Luminiscenčné materiály v LSC zachytávajú okolité svetlo a prenášajú jeho energiu do solárneho článku, ktorý z neho vyrobí elektrickú energiu.

Testovanie rôznych luminiscenčných materiálov z hľadiska ich potenciálu na výrobu energie EMPA, www.facebook.com

Vhodné vlastnosti

LSC však nemožno použiť v textíliách, pretože nie sú pružné a ani priepustné pre vzduch a vodné pary.

Tím, ktorý viedol Luciano Boesel zo švajčiarskeho Laboratória pre biomimetické membrány a textil, úspešne začlenil niekoľko týchto luminiscenčných materiálov do polyméru, ktorý poskytuje pružnosť a priepustnosť vzduchu.

Táto novinka je založená na polyméri, ktorý už využívajú v silikón-hydrogélových kontaktných šošovkách. „Vybrali sme si ho preto, lebo tak môžeme skombinovať dva nemiešateľné luminiscenčné materiály na nanoúrovni a nechať ich vzájomne na seba pôsobiť. Mohli by sme použiť aj iné polyméry, no v nich by nevznikla energia,“ objasnil Boesel.

Dva luminiscenčné materiály (červený a zelený) sú zabudované do polyméru. EMPA, www.facebook.com

Otvorenie nových možností

V spolupráci s ďalšími dvoma laboratóriami EMPA Boeselov tím pridal do gélového tkaniva dva rôzne luminiscenčné materiály, vďaka čomu získali pružný solárny koncentrátor.

Ten je možné kombinovať s textilnými vláknami bez toho, aby sa textil stal krehký či náchylný na praskanie. Takisto sa v ňom nehromadí vodná para vo forme potu.

Otvára tak nové možnosti pre neustále zvyšujúci sa dopyt po zdrojoch energie, a to najmä v súvislosti s prenosnými zariadeniami.