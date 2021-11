Nafta je medziročne drahšia až o 39 percent, výrazne stúpli aj ceny benzínov

Slovenskí vodiči v ostatných týždňoch čelili výraznému rastu cien benzínu a pri tankovaní museli z týždňa na týždeň siahať hlbšie do vrecka.

Situácia s cenami benzínov a nafty by sa nasledujúce dni mala upokojiť. „Na základe aktuálneho vývoja na ropnom trhu očakávame, že ceny na našich pumpách by sa tento týždeň výraznejšie meniť nemali,“ povedala pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová.

Citeľné zdražovanie

V 43. tohtoročnom týždni sa ceny 95 aj 98-oktánového benzínu v podstate nezmenili. Ceny 95-oktánového benzínu dosiahli priemernú úroveň 1,499 eur za liter a ceny 98-oktánového benzínu 1,693 eur za liter. Ceny nafty ale opäť výrazne vzrástli, a to o 1,5 % na úroveň 1,394 eur za liter.

Zdražovanie pohonných látok na našich pumpách je od začiatku tohto roka citeľné. Benzín 95 je drahší ako vlani o zhruba 27 % a benzín 98 o 24 %.

Najvýraznejší medziročný rast zaznamenáva nafta, ktorá je až o 39 % drahšia ako vlani. „Zdražovanie ropy je dané hlavne tým, že po pandémii došlo k ekonomickému oživeniu a k väčšej mobilite ľudí. Dopyt po rope teda rástol,“ podotkla Glasová.

Pokles na ropnom trhu

Počas leta sa držali ceny ropy na nižších úrovniach, koncom augusta ale už opäť zamierili nahor a tento rastúci trend pokračoval viac – menej doteraz.

Ceny ropy Brent sa v predchádzajúcich týždňoch hýbali v rozmedzí 84 až 87 amerických dolárov za barel. Počas minulého týždňa sa ale situácia na ropnom trhu upokojila a čierne zlato sa zosunulo z úrovní okolo 85 dolárov na začiatku týždňa na úroveň 80 až 81 dolárov na konci týždňa.

Tento pokles na ropnom trhu podľa analytičky spôsobilo hlavne výrazné zvýšenie ropných zásob v USA, čo trhy prekvapilo. „Rovnako na ropu pôsobilo obnovenie jadrových rozhovorov s Iránom, čo by mohlo znamenať odstránenie sankcií voči Iránu a umožnilo by to predaj iránskej ropy na svetovom trhu,“ doplnila Glasová.

Rastúce ceny uhlia

Ropa bola podľa nej v posledných týždňoch tlačená nahor hlavne ekonomickým oživením a väčšou mobilitou ľudí po pandémii.

Pod zdražovanie ropy sa podpisovalo aj rozhodnutie OPEC+, že svoju ťažbu budú zvyšovať len postupne. Odberatelia pritom tlačia na to, aby kartel zvýšil ťažbu výraznejšie a utlmil tak prudký rast cien na trhu. „Okrem toho, rastúco na ceny ropy pôsobí aj prudké zdražovanie uhlia a plynu, čo núti niektoré priemyselné podniky prechádzať na ropu a to zvyšuje dopyt po nej,“ dodala Glasová.

Analytička očakáva, že v nadchádzajúcich mesiacoch budú mať dopad na ropný trhu hlavne rastúce ceny uhlia a plynu a tiež rozhodnutie OPEC o ďalšej produkcii. „Čínska vláda sľúbila, že zvýši ťažbu uhlia a zabezpečí tak zníženie jeho rekordne vysokých cien. Ak sa to Číne podarí, mohli by následne klesnúť aj ceny ropy,“ konštatovala Glasová.