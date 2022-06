Najbližší rok bude podľa Krajniaka na Slovensku dostatok ropy aj plynu

Na najbližší rok bude mať Slovensko dostatok ropy a z nej vyplývajúceho benzínu a nafty a aj plynu. V diskusnej relácii Sobotné dialógy RTVS to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Ako ďalej uviedol, pokiaľ spoločnosť Slovnaft hovorila o eventuálnych problémoch, tie sa týkajú teritória strednej Európy. Dôvodom, je že Slovnaft značnú časť produkcie dodával do Rakúska a Českej republiky, čo na budúci rok nebude už možné.

„To čo musíme riešiť a čo je veľký problém, sú ceny,“ skonštatoval minister s tým, že rast cien plynu alebo benzínu by mal byť refinancovaný z dane z ruskej ropy, ktorá bude na Slovensko naďalej plynúť.

Znížená DPH na pohonné látky

Podľa ministra by napríklad mala byť znížená DPH na pohonné látky. „Všetky tie peniaze, ktorý by sme vybrali od Slovnaftu navyše, by sme vlastne mohli pustiť v nižších cenách,“ povedal Krajniak.

Druhou možnosťou je podľa neho spotrebná daň. „Treba si uvedomiť, že väčšinu benzínu a nafty na Slovensku spotrebujú firmy a tie domácnosti by to pocítili menej,“ vysvetlili minister s tým, že on osobne preferuje zníženie DPH. Na to je však podľa neho potrebný súhlas Európskej únie.

„Myslím, že teraz je vhodná doba, aby sme to s EÚ dohodli,“ skonštatoval minister. Ak by toto riešenie nebolo možné, Krajniak si vie tiež predstaviť aj „niečo ako šeky, zľavy, bonusy“, ktorý by išli priamo domácnostiam.

Neakčnosť slovenskej vlády

Podľa predsedu opozičnej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho treba vedieť, koľko štát vyberie financií z takzvanej dane za ruskú ropu. „Igor Matovič (minister financií pozn, SITA) blúznil o nejakých 300 miliónoch a jeho vlastný úrad povedal, že to bude 20 až 50 miliónov,“ uviedol opozičný poslanec.

Zároveň pripomenul, že niekoľko mesiacov mohli slovenskí občania tankovať lacnejšie palivá v Maďarsku. „Lebo tam vláda konala,“ povedal s tým, že opatrenia na boj s vysokými cenami robili aj vlády v Rakúsku alebo Českej republike.

„A my len rozprávame a rozprávame a dnes sa musíme hanbiť, že Slovákom je už zakázané chodiť na maďarské pumpy tankovať, lebo naša vláda nič nerobí,“ povedal s Pellegrini s tým, že maďarská vláda sa nedokázala pozerať na neakčnosť tej slovenskej.

Šéf Hlasu doplnil, že 25 krajín Európskej únie uplatnilo opatrenia na boj so zvyšovaním ekonomických nákladov obyvateľstva. „Slovensko medzi 25 krajinami nie je,“ dodal.