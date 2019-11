Najväčšia bratislavská tepláreň neplánuje zvyšovať ceny

Najväčší výrobca a dodávateľ tepla na území hlavného mesta Bratislavská teplárenská (BAT) pre rok 2020 ponechala cenu bez navýšenia. Variabilná zložka maximálnej ceny tepla vo výške 0,0419 eur za kWh a fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vo výške 196,0509 eur za kW. Informovala o tom hovorkyňa BAT Jarmila Galandáková.

Dve zložky ceny tepla

Cena tepla je tvorená dvoma zložkami. Do variabilnej zložky vstupujú priame náklady na palivo, energie potrebné na výrobu a distribúciu tepla a časť nákladov na nákup tepla. Fixnú zložku predstavujú predovšetkým náklady na opravy a investície do tepelno technologických zariadení, zákonné prehliadky a náklady súvisiace s výrobou a distribúciou tepla. Do tejto zložky taktiež vstupujú fixné náklady na nákup tepla z externých zdrojov.

Teplo z externých zdrojov

BAT pristúpila k nákupu tepla z externých zdrojov najmä z dôvodov diverzifikácie zdrojov a palív v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávok tepla, v prípade výpadku zdroja tepla.

Spoločnosť zabezpečuje dodávku tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v bytových objektoch, administratívnych, zdravotných, kultúrnych, školských, športových zariadeniach v správe odberateľských organizácií, ako aj dodávku tepla pre priemyselných odberateľov v bratislavských mestských častiach Staré mesto, Nové mesto, Ružinov, Dúbravka a Karlova Ves.