Nárast ceny elektriny bude pre domácnosti a malé podniky vďaka regulácii oveľa miernejší

Vďaka regulácii budú mať domácnosti a malé podniky na Slovensku v budúcom roku oveľa miernejší nárast ceny dodávky elektriny, a to aj v porovnaní so susednými krajinami. V tlačovej správe to konštatuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Regulácia zabezpečuje stabilné ceny

Ten aktuálne pokračuje v cenových konaniach pre stanovenie ďalších zložiek koncovej ceny elektriny pre slovenské domácnosti a malé podniky na rok 2022. O ich výsledkoch bude verejnosť priebežne informovať.

„Súčasná situácia potvrdzuje, že spôsob regulácie tak, ako ju v Slovenskej republike nastavil a uplatňuje ÚRSO zabezpečuje nielen stabilitu regulovaných cien pre zraniteľných odberateľov, ale dáva priestor aj pre samotných dodávateľov elektriny, aby mohli efektívne manažovať veľkoobchodné riziko pri nákupe pre regulovaných zákazníkov,“ povedal predseda úradu Andrej Juris.

Dodávatelia žiadali zásadné navyšovanie

ÚRSO analyzoval cenové návrhy viacerých dodávateľov elektriny, ktorí žiadali zásadné navyšovanie cien.

V niektorých prípadoch by nimi navrhované ceny zvýšili slovenským domácnostiam náklady na elektrinu o desiatky percent nad rámec úradom stanoveného spôsobu regulácie, čo úrad odmietol akceptovať.

V regulovaných cenách pritom zohľadňuje ako maximum priemer trhových cien elektriny za prvých šesť mesiacov tohto roka.