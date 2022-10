Nárast cien energií by mal byť do 20 eur na priemernú domácnosť, povedal Krajniak

Ceny energií by od budúceho roka mali stúpnuť na úrovni do 20 eur pre priemernú domácnosť. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v relácii Sobotné dialógy v RTVS – Rádio Slovensko.

Najzložitejšie je vykurovanie

Do konca novembra budú podľa jeho slov domácnosti presne vedieť, na akej úrovni budú ceny budúci rok.

„Z peňazí, ktoré máme schválené do konca tohto roka a na základe návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok by sme vedeli kompletne vyriešiť pre každú domácnosť svietenie, varenie, ohrev teplej vody s malým nárastom, ale veľmi komfortne. Čo sa týka vykurovania, tak tam je to najzložitejšie, pretože máme asi 70 rôznych regiónov na Slovensku podľa toho, ako vykurujú a tam to prepočítavame, aby to bolo pre každého fér,“ povedal Krajniak.

Okolité štáty sú na tom horšie

Cenu energií chce vláda zastropovať. „Moja úvaha je, aby do spotreby 2,5 megawatthodiny elektrickej energie na domácnosť, čo je asi 65 percent domácností, bolo veľmi minimálne zvýšenie. To, čo ide na vykurovanie, by bolo o trochu väčšie zvýšenie,“ uviedol. Percentá zatiaľ nechcel prezradiť, pretože tie oznámi vláda neskôr spoločne.

Krajniak zároveň podčiarkol, že Slovensko je na tom v porovnaní s okolitými krajinami v oblasti cien energií dobre. Ako povedal, v Českej republiky je trikrát vyššia cena elektriny ako na Slovensku, v Rakúsku o 65 percent, v Poľsku o 35 percent a v Maďarsku práve zvýšili ceny elektriny o 29 percent.

Cena plynu je v Česku 3,8-krát vyššia ako u nás, v Rakúsku je 3,5-krát vyššia, v Poľsku platia viac o 40 percent a v Maďarsku zvýšili ceny plynu o 62 percent.