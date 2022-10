Nárast cien energií pocíti najmä verejná správa, účty bude mať trojnásobné oproti minulému roku

Výdavky verejnej správy na energie by mohli v budúcom roku dosiahnuť až 1,5 miliardy eur. To predstavuje takmer trojnásobnú úroveň oproti roku 2021.

Ako ďalej vyplýva z analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), na prognózovanom objeme výdavkov v budúcom roku sa najvýraznejšie podieľajú obce, ktorých výdavky by mohli dosiahnuť úroveň 456 miliónov eur.

Miliónové účty za energie

Výdavky na energie v objeme 200 miliónov eur by pri naplnení predpokladov prognózy prekročili Železnice SR a kapitoly štátneho rozpočtu. Náklady nemocníc na energie by mohli dosiahnuť 145 miliónov eur.

V ďalších rokoch strednodobého horizontu očakáva RRZ pokračujúci rast celkového objemu výdavkov až na úrovne 1,7 miliardy eur v roku 2024 a 1,8 miliardy eur v roku 2025.

„Takýto nárast výdavkov vo výraznej miere zaťažuje hospodárenie jednotlivých subjektov. Dodatočné náklady na energie budú musieť byť kompenzované znížením čerpania iných výdavkov s negatívnym vplyvom na prevádzku a investičnú činnosť,“ upozornili analytici z RRZ.

Skokový nárast výdavkov

Rozpočet na rok 2022 nezohľadňoval vysoký rast cien energií. V rámci schváleného rozpočtu verejnej správy boli výdavky na energie rozpočtované v celkovej sume 614 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast 13 %.

„Ak sa pozrieme na aktuálne čerpanie výdavkov na energie za prvý polrok 2022, úroveň výdavkov predstavuje sumu 413 miliónov eur, čo znamená medziročný nárast o 46 %,“ dodali analytici. Pri prognóze výdavkov na energie verejnej správy v strednodobom horizonte vychádzali analytici z predpokladov o cenách energií použitých v rámci aktuálnej makroekonomickej prognózy RRZ.

„Zároveň sme použili predpoklad, že časť subjektov ako sú školy, nemocnice a subjekty, ktoré sa zaoberajú sociálnou starostlivosťou, bude zaradená do skupiny zraniteľných odberateľov. Následne by tak mali mať nárok na regulované ceny energií, pretože výpadok ich činnosti by predstavoval pre štát výrazné problémy so zabezpečením základných služieb pre obyvateľov. Pri zvyšnej časti subjektov sme predpokladali, že ich výdavky budú naviazané na vývoj trhových cien energií,“ konštatovali analytici z RÚZ.