Návrh akčného plánu opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie by mal byť v blízkej budúcnosti predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Pre agentúru SITA to potvrdilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Zvýšenie energetickej bezpečnosti

Samotnú stratégiu pritom vláda schválila ešte v júni minulého roka, na jej rozpracovanie do konkrétnych opatrení sa tak čaká takmer rok.