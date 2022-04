Návrh na zabezpečenie dostatku energií pre potravinársky priemysel je nevykonateľný, žiadajú preto jeho stiahnutie

Návrh na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu je podľa Ministerstva hospodárstva (MH) SR nevykonateľný. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka preto žiada, aby tento materiál z legislatívneho procesu stiahlo.

„Ministerstvo hospodárstva SR nie je dodávateľom energií, preto nie je prakticky možné, aby zabezpečilo dostatočné množstvo energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu za účelom zabezpečenia dodávok potravín počas vyhlásených krízových situácii,“ uviedol rezort hospodárstva v zásadnej pripomienke k materiálu.

Energie podľa ministerstva dodávajú dodávatelia elektriny a plynu, ktorí pôsobia na trhu s elektrinou a plynom.

Pre podniky platí špeciálny štatút

Platná právna úprava v oblasti plynárenstva pri vyhlásení krízovej situácie stanovuje špeciálny štatút pre podniky, ktoré preukázateľne odoberajú plyn na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze a zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat.

„Uvedené podniky sú oprávnené zabezpečovať výrobu a môžu odoberať plyn až do výšky 90 % zo základného odberového stupňa na základe zmluvy o dodávke plynu v prípade uplatňovania obmedzujúceho odberového stupňa 9,“ tvrdí rezort hospodárstva.

Toto si podľa ministerstva dohodnú odberatelia s dodávateľmi plynu v zmluve o dodávke plynu. Posledným obmedzujúcim stupňom je 10 – havarijný, kedy sa dodávka plynu preruší pre všetkých odberateľov.

Návrh na zabezpečenie dostatku energií

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR žiada rezort hospodárstva, aby subjekty potravinárskeho priemyslu začlenil medzi chránených odberateľov energií a zároveň garantoval plyn a elektrinu pre potravinársky priemysel.

Uvádza sa to v návrhu na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu, ktorý ministerstvo pôdohospodárstva predložilo do pripomienkového konania.

„Ak nebude možné pokryť celý potravinársky priemysel, je nevyhnuté, aby sa toto opatrenie vzťahovalo minimálne na subjekty pôsobiace v odvetviach vyrábajúcich základné životne dôležité tovary nevyhnutné na prežitie,“ uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva. Ide o tovary, ktoré definuje platná vyhláška rezortu hospodárstva.

Ceny vstupov výrazne vzrástli

Pre zvýšenie cien vstupov energií vzrástli ceny vstupov v potravinárskom sektore zhruba o 100 miliónov eur, upozorňuje ministerstvo pôdohospodárstva.

Už koncom minulého roka roka sa podľa rezortu výrazne zvýšili ceny vstupov do výroby potravín, vzrástli nielen ceny surovín, ale najmä energetických zdrojov, ktoré výrazne ovplyvňujú ceny potravín.

„Viaceré členské štáty Európskej únie v tejto súvislosti prijímajú opatrenia na zníženie negatívnych dopadov na svojich občanov,“ uvádza agrorezort.