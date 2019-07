Nemci mohli ohroziť aj našu elektrizačnú sieť

Nemcom pomohli pred väčšími problémami v elektrickej sieti európski prevádzkovatelia prenosových sústav.

Júnové problémy v nemeckej elektrizačnej sústave mohli ohroziť aj Slovensko. Nemci mali v jednom mesiaci trikrát v rozvodnej sieti menej elektriny ako potrebovali, čo v konečnom dôsledku mohlo spôsobiť až takzvaný blackout. Ako uviedol pre portál vEnergetike.sk vedúci odboru komunikácie spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) Norbert Deák, nemecká elektrizačná sieť to nakoniec ustála hlavne vďaka pomoci európskych prevádzkovateľ elektrizačných prenosových sústav.

Pomohli ostatní

„Synchrónne prepojená sústava kontinentálnej Európy má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou je, že ak sa dostane jedna prenosová sústava do problémov, tak ju ostatné sústavy podržia a ich systémy zareagujú na nedostatok výkonu aktiváciou svojich výkonových rezerv. To však znamená, že sa celková výkonová rezerva zníži u všetkých,“ uviedol Deák.

Výkonová rezerva slúži na udržanie stability celého prepojeného systému a jej zníženie znamená určité ohrozenie pre všetkých. „Ak by sa totiž objavil problém s nedostatkom výkonu aj u viacerých sústav, mohol by nastať stav, keď už by nebolo možné reagovať. Nebol by k dispozícii dostatok rezervy, ktorú by situácia vyžadovala. Tento scenár sa však nenaplnil a nemecké problémy sa podarilo vyriešiť,“ konštatoval Deák.

Slovenský prevádzkovateľ pripravený

Slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy je podľa neho na možné problémy súvisiace s nízkym výkonom v sieti pripravený. SEPS totiž nakupuje od poskytovateľov regulačnú rezervu vo forme podporných služieb v takom objeme, aby bolo možné zvládnuť výpadok výkonu na úrovni inštalovaného výkonu najväčších zdrojov výrobcov elektriny na Slovensku. „Pre kritické situácie máme pripravené aj nástroje na zníženie odberu a mimoriadne opatrenia pre prípady stavu ohrozenia kritickej infraštruktúry,“ doplnil Deák.

Dlhodobé nemecké problémy

Nemecká sieť sa celé desaťročia nevie vysporiadať s disproporčným rozvojom výroby elektriny z veterných elektrární. Tie totiž vyrábajú elektrinu v oblasti, kde je minimálna spotreba. Nemci sa navyše rozhodli odstavovať jadrové zdroje v priemyselnej oblasti s veľkou spotrebou. „Navyše, prepojenie týchto oblastí primeranými prenosovými vedeniami je nedostatočne riešené pre odpor vlastníkov pôdy v dotknutých plánovaných koridoroch vedení,“ podotkol Deák.

V susediacich sústavách okolo Nemecka už dlhé roky prevádzkovatelia prenosových sústav pozorujú narastanie tokov elektriny v rozpore s obchodnými tokmi. Jedným z dôvodov je podľa slovenskej firmy SEPS aj spoločná ponuková oblasť Nemecka a Rakúska. Obchodne je to totiž jedna zóna, ale jej vnútorné prenosové kapacity sú niekoľkonásobne nižšie ako zobchodované objemy elektriny. „V dôsledku toho v Českej republike a Poľsku boli na hraniciach s Nemeckom postavené špeciálne transformátory, ktoré odkláňajú záťaž od prenosových sústav týchto dvoch krajín,“ dodal Deák.

V dôsledku zmeny ceny elektriny na prechode dvoch hodín tiež dochádza k skokovým zmenám v tokoch elektriny. „Ak sa napríklad ráno o 6,00 mení nízka cena elektriny na špičkovú, tak sa v krátkom čase prepínajú prečerpávacie vodné elektrárne z čerpacieho režimu na výrobný. Podobne večer o 23:00 opačne, z výroby na čerpanie. To má dopad nielen na zmeny zaťaženia, ale aj na zmeny frekvencie,“ uzavrel Deák.