Nemci odmietajú vysvetlenia Rusov a vraj neexistujú žiadne technické problémy, ktoré by bránili v prúdení plynu

Nemecká vláda v pondelok informovala, že turbínu, ktorá sa ocitla v centre obáv o budúcnosť dodávok zemného plynu z Ruska do Európy, mali nainštalovať až v septembri. Opäť tak zopakovala, že podľa nej neexistujú žiadne technické prekážky, ktoré by bránili v prúdení plynu.

Údajné technické problémy

Ruský Gazprom minulý mesiac zredukoval dodávky plynu do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1 o 60 %. Štátom vlastnená plynárenská spoločnosť to pripísala údajným technickým problémom v súvislosti so zariadením, ktoré partnerská firma Siemens Energy poslala na údržbu do Kanady a v dôsledku sankcií uvalených v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu im ho nemôžu vrátiť. Kanadská vláda pred týždňom oznámila, že umožní návrat turbíny do Nemecka.

Politický manéver Kremľa

Nemeckí politici však odmietajú ruské tvrdenia o technických problémoch, ktorými vysvetľujú minulomesačné zníženie dodávok plynu cez Nord Stream 1. Rozhodnutie bolo podľa nich politickým manévrom Kremľa s cieľom vyvolať ďalšiu neistotu a zatlačiť na ceny energií.

„Nevidíme žiadne technické dôvody,“ povedala novinárom v Berlíne hovorkyňa ministerstva hospodárstva Beate Baron. „Podľa našich informácií je táto turbína náhrada, ktorá bola určená na použitie v septembri, ale – znovu – robíme všetko pre to, aby sme zabránili všetkým možným výhovorkám na ruskej strane,“ dodala.

Obávajú sa ďalších výhovoriek

Dodávky cez Nord Stream 1 zastavili 11. júla na pravidelnú údržbu. Nemeckí predstavitelia sa však obávajú, že Rusko po ukončení údržby, ktoré je naplánované na štvrtok, dodávky neobnoví. Mohlo by sa pritom podľa nich vyhovoriť na ďalšie technické problémy.

Baron z bezpečnostných dôvodov neuviedla, kde sa turbína momentálne nachádza, no zdôraznila, že európske sankcie sa jej netýkajú a tak nie sú na jej transport potrebné žiadne povolenia od Európskej únie.

Gazprom vytiahol problém s turbínou v uplynulých dňoch hneď dvakrát, pričom v sobotu uviedol, že „formálne kontaktoval“ Siemens Energy, aby im poskytol dokumenty potrebné na transport zariadenia naspäť do Ruska.