Nemecká vláda odsúhlasila zoštátnenie Uniperu, chce tak predísť nedostatku energií

Nemecká vláda odsúhlasila zoštátnenie energetickej spoločnosti Uniper, ktorá je najväčším importérom zemného plynu do krajiny. Vláda tak rozširuje štátne intervencie v energetickom odvetví v snahe predísť nedostatku energií, ktorý vyvoláva ruská vojna na Ukrajine.

Dohoda nemeckej vlády so spoločnosťou Uniper je založená na balíku núdzovej pomoci firme, ktorý vláda schválila už v júli. Rozhodnutie o zoštátnení predpokladá, že vláda zvýši kapitál Uniperu o osem miliárd eur. Prevezme tak väčšinový podiel v spoločnosti Uniper, ktorú doteraz kontrolovala fínska firma Fortum.

Spoločnosť Uniper sa do finančných ťažkostí dostala po tom, ako Rusko obmedzilo dodávky zemného plynu do európskych krajín podporujúcich Ukrajinu. To firmu Uniper donútilo nakupovať plyn za podstatne vyššie ceny, aby splnila dodávky na základe kontraktov.