Nemecké zásobníky plynu sú naplnené na viac ako 90 percent, vytváranie zásob dosiahlo podľa Müllera ďalší míľnik

Nemecké zásobníky na zemný plyn sú už naplnené na viac ako 90 percent, keďže krajina sa pripravuje na zimnú vykurovaciu sezónu. Naplnenosť zásobníkov stabilne rastie napriek tomu, že Rusko zastavilo dodávky cez plynovod Nord Stream 1.

Dosiahnutý ďalší míľnik

Šéf nemeckého úradu pre reguláciu sieťových odvetví Klaus Müller na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že vytváranie zásob plynu „dosiahlo ďalší míľnik“. Upozornil však, že „musíme naďalej plynom šetriť“.

Nemecká vláda v júli sprísnila požiadavky na vytváranie zásob plynu po tom, ako ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom začala redukovať dodávky cez plynovod Nord Stream 1, čo prispelo k rastu cien plynu.

Požiadavka Nemecka

Nemecko zaviedlo požiadavku, aby zásobníky s plynom boli do 1. septembra naplnené na 75 percent a rozhodlo, že do októbra musia byť naplnené na 85 percent a do novembra na 95 percent. Dovtedy vláda žiadala, aby do októbra boli naplnené na 80 percent a do novembra na 90 percent.

Rusko nedodáva zemný plyn cez Nord Stream 1 od záveru augusta. Moskva začala redukovať dodávky cez tento plynovod v polovici júna, čo odôvodnila údajnými technickými problémami.