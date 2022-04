Nemecko do konca roka prestane dovážať ropu z Ruska, potom bude nasledovať ruský zemný plyn

Nemecko zastaví dovoz ropy z Ruska do konca roka. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková uviedla, že do leta obmedzia ropu na polovicu a do konca roka bude na nule. Ako doplnila, potom bude nasledovať ruský zemný plyn.

Informuje o tom spravodajský portál BBC, pričom pripomína, že Nemecko v súčasnosti kupuje štvrtinu jeho ropy a 40% plynu z Ruska a v reakcii na vojnu na Ukrajine už zastavilo otvorenie plynovodu Nord Stream 2.

Baerbocková uviedla, že pri postupnom ukončení dovozu ropy a plynu z Ruska sa bude riadiť „európskym plánom“. Európska únia uviedla, že prejde na alternatívne dodávky a urobí Európu nezávislou od ruskej energie ešte pred rokom 2030.

Nemecké ekonomické inštitúty tento týždeň varovali, že okamžité zastavenie dovozu ruského plynu by v krajine do roku 2023 vyvolalo ostrú recesiu.

Nemecký minister financií Christian Lindner pre BBC uviedol, že pracujú „tak rýchlo, ako je to len možné“ na zavedení embarga na ruskú energiu, ale bezprostredné embargo by viedlo k fyzickému odstaveniu nemeckých veľkovýrobcov a výrobcov automobilov.