Nemecko plánuje do konca tohto roka ukončiť dovoz ruskej ropy a uhlia

Nemecko chce do konca tohto roka fakticky ukončiť dovoz ruskej ropy a uhlia. Povedal to pre týždenník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung nemecký minister hospodárstva Robert Habeck, podľa ktorého chce jeho krajina ukončiť používanie ruského uhlia na jeseň.

V rozhovore sa ďalej vyjadril, že Nemecko by sa tiež mohlo stať „takmer nezávislé od ruskej ropy do konca tohto roka“. Nemecko v súčasnosti pokrýva zhruba polovicu svojej spotreby uhlia a ropy dovozom z Ruska.

Habeck dodal, že zrušenie závislosti jeho krajiny od ruského zemného plynu bude náročnejšie, ale vláda pracuje „pod veľkým tlakom“, aby to urobila. Nemecká vláda minulý mesiac zastavila proces povoľovania plynovodu Nord Stream 2, ktorým sa mal prepravovať ďalší plyn z Ruska do Nemecka.

Týždenník citoval aj slová ministra Habecka, podľa ktorého by malo Nemecko byť opatrné v súvislosti s okamžitým embargom na dovoz všetkých energií z Ruska. Minister konštatoval, že by to mohlo znamenať stratu státisícov pracovných miest a kúrenie a elektrina by sa pre mnohých mohli stať nedostupné.