Nemecko zníži dane za zemný plyn, rastúce ceny sú podľa Scholza pre mnohých občanov veľkou záťažou

Nemecko dočasne zníži daň za zemný plyn, aby zmiernilo finančný tlak na ľudí v čase rastúcich cien energií.

Oznámil to kancelár Olaf Scholz s tým, že vláda sa rozhodla znížiť daň z pridanej hodnoty za plyn z 19 % na sedem percent. Trvať by to malo do konca marca 2024. „Rastúce ceny plynu sú pre mnohých občanov veľkou záťažou,“ povedal Scholz. Zároveň avizoval, že v najbližších týždňoch oznámia ďalšie opatrenia.

Okrem rastúcich veľkoobchodných cien zemného plynu spôsobených ruskou inváziou na Ukrajinu budú musieť spotrebitelia zaplatiť nový príplatok, aby podporili energetické spoločnosti, ktoré sa snažia nájsť nové dodávky na svetovom trhu.

Scholz povedal, že zníženie dane z nákupu plynu vo všeobecnosti viac než len vykompenzuje nové prirážky, čo v skutočnosti znamená, že budú hradené zo štátnej kasy. Je to záležitosť spravodlivosti, aby Nemecko zostalo počas tejto krízy jednotné, prízvukoval kancelár.