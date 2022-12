Nemecko zoštátnilo Uniper, bývalá dcérska firma Gazpromu bola na pokraji bankrotu

Nemecká vláda zoštátnila energetickú spoločnosť Uniper. Oznámila to po tom, ako jej Európska únia (EÚ) tento krok schválila.

Berlín oznámil plány so zoštátnením Uniperu v septembri v rámci intervencie v energetickom sektore, aby zabránil nedostatku energií v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine.

Dohoda postavená na počiatočnom záchrannom balíku schválenom v júli a zahŕňa navýšenie kapitálu o 8 miliárd eur, ktoré Nemecko financuje. Akcionári Uniperu opatrenia schválili v pondelok. Európska komisia to podmienečne odobrila v utorok. Vláda je povinná znížiť svoj podiel na 25 % plus jednu akciu do roku 2028, čo je termín, ktorý možno predĺžiť len so súhlasom Komisie.

Nemecké ministerstvá financií a hospodárstva vo štvrtok informovali, že vláda v súčasnosti prevzala v spoločnosti približne 99-percentný podiel. Súčasné vedenie Uniperu zostáva na svojom mieste.

Uniper dosiaľ kontrolovala spoločnosť Fortum sídliaca vo Fínsku, v ktorej má najväčší podiel fínska vláda.