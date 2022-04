Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante víťazom hlasovania verejnosti o najkrajšiu pamiatku roka

Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante sa stal víťazom hlasovania verejnosti o najkrajšiu národnú kultúrnu pamiatku v 15. ročníku súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix a získa Cenu Nadácie SPP. Rozhodlo o tom 28 047 hlasov z celkového počtu 78 560 hlasujúcich. Víťaz si Cenu Nadácie SPP prevezme už 7. mája 2022 počas slávnostného odovzdávania ocenení v rámci 15. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Slávnostný galavečer, ktorý prinesie mená ďalších laureátov ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix, prinesie divákom RTVS 7. mája 2022 o 21.30 h na Jednotke.

Nadácia SPP je stabilným partnerom súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix, vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR už od roku 2004. „Tento ročník súťaže sa nesie v znamení viacerých rekordov. Či už v súvislosti s rekordným počtom 31 prihlásených národných kultúrnych pamiatok, ktoré prešli obnovou v rokoch 2020 a 2021, ako aj z pohľadu výsledkov online hlasovania, do ktorého boli po prvýkrát zaradené všetky prihlásené projekty. Hlasujúci si mali z čoho vyberať a konkurenčný boj bol silný,“ potvrdila Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Na stránke www.kpr-fenix.sk našli hlasujúci za každou pamiatkou príbehy spojené so silnými šľachtickými rodmi, vizionárskymi obchodníkmi, či inými osobnosťami svojej doby, ale i tajomstvami cirkvi. Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante s jeho obnovenou južnou vežou zvíťazil v online hlasovaní verejnosti s obrovským náskokom. Veža kaštieľa je neoddeliteľnou súčasťou erbu mesta Galanta, ktorého dejiny sú úzko spojené s rodom Esterházyovcov. Celý príbeh kaštieľa, ktorý získava Cenu Nadácie SPP, spolu s príbehmi kandidátov na držiteľov ďalších cien v rámci súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix, sú naďalej dostupné na stránke www.kpr-fenix.sk.

Slávnostný májový galavečer prinesie mená ďalších laureátov

Všetkých 31 prihlásených národných kultúrnych pamiatok dôkladne posudzovala odborná porota zložená zo špičkových odborníkov na architektúru, dejiny umenia, reštaurovanie, ale aj zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Nadácie SPP. Počas slávnostného galavečera 7. mája 2022 bude predstavených 12 nominovaných pamiatok, z ktorých vzídu víťazi a držitelia troch cien Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Odborná porota zároveň udelí jedno čestné uznanie. Ministerstvo kultúry SR a partneri súťaže, spoločne s odbornou porotou, udelia tiež titul „Adept na kultúrnu pamiatku roka – Fénix“. Traja držitelia Fénixa si preberú osvedčenie o udelení ceny priamo z rúk ministerky kultúry a zároveň získajú finančnú odmenu vo výške 10 000 eur od generálneho partnera súťaže Nadácie SPP. „SPP prostredníctvom svojej nadácie prispieva k obnove pamiatok nielen reálne, ale aj duchovne, a to práve prostredníctvom ceny Fénix. Myslím si, že ide o prezentáciu pamiatok verejnosti tým najlepším možným spôsobom. Žijeme totiž uprostred sveta, ktorý ponúka toľko podnetov, že sa v nich nevieme vyznať. Ale jedným z tých najradostnejších impulzov je radosť z dávnej, no stále prítomnej krásy, ktorú pamiatky reprezentujú. Pamiatky majú pamäť a ľudia aj vďaka nim vedia, že každý okamih nášho súčasného života sa môže stať pamätným okamihom pre budúce generácie. Predstavujú kontinuitu a dávajú nám radosť z toho, že sme tu, pred nami tu boli iní a to všetko, cez uchovávanie histórie pre ďalšie generácie dáva zmysel,“ uviedol Ladislav Snopko, člen odbornej poroty a zároveň člen správnej rady Nadácie SPP. Slávnostný galavečer z odovdávania cien Kultúrna pmiatka roka – Fénix odvysiela RTVS na Jednotke 7. mája 2022 o 21.30 h. Hostiteľom galavečera bude víťaz uplynulého ročníka – Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne. Práve pobyt v tomto kaštieli je zároveň atraktívnou výhrou pre víťaza, ktorý bude vyžrebovaný z pomedzi všetkých, ktorí sa zapojili do online hlasovania.

Informačný servis