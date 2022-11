Neplatiči za energie budú mať väčšiu ochranu, lehota splatnosti nedoplatku sa predĺži

Domácnosti budú mať v prípade hroziaceho prerušenia dodávky elektriny a plynu väčšiu právnu ochranu. Poslanci Národnej rady SR (NR SR) definitívne schválili novelu zákona o energetiky, ktorá má zlepšiť postavenie odberateľov elektriny a plynu predĺžením minimálnej lehoty na novú splatnosť nedoplatku z 10 dní na 30 pracovných dní.

Lehota 30 pracovných dní sa má pritom počítať odo dňa odoslania upozornenia o neuhradení záväzku. Podľa schválenej novely zákona o energetike, ktorú do parlamentu predložil poslanec NR SR za hnutie Sme rodina Miloš Svrček a nezaradená poslankyňa NR SR Katarína Hatráková, upozornenie o neuhradení platby za dodávky energií musí mať písomnú formu a musí byť odoslané poštou do vlastných rúk odberateľovi.

„Upozornenie by malo obsahovať informácie pre odberateľa, ktoré by ho nasmerovali na systém sociálneho zabezpečenia, ktoré by mohli odberateľovi pomôcť preklenúť dôvody nezvládania úhrady za dodávky plynu alebo elektriny,“ dodali poslanci.

Dodávateľ elektriny alebo plynu bude mať povinnosť poslať upozornenie o dátume plánovaného prerušenia dodávky energií poštou do vlastných rúk odberateľa najneskôr 8 pracovných dní pred plánovaným prerušením dodávky.