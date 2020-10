Niektoré vodné elektrárne išli naplno, vďaka intenzívnym dažďom

Intenzívne dažde ovplyvnili prevádzku vodných elektrární. Ako informovali Slovenské elektrárne, prítoky vody v niektorých oblastiach sa blížili k hodnotám storočnej vody. Situácia bola najkritickejšia na východe Slovenska, na riekach Hornád a Hnilec, kde bol až tretí stupeň povodňovej aktivity. Slovenské elektrárne cez svoje prečerpávacie vodné elektrárne Ružín a Dobšiná počas dažďov v minulom týždni prevádzali prietoky do maximálnej hltnosti turbín.

Vodné elektrárne na východe a na Vážskej kaskáde

„Maximálny prítok do nádrže Ružín sme mali v strede týždňa, až 330 kubíkov za sekundu. Taký prietok dosahujeme priemerne raz za päť rokov. Na Hnilci sa prítoky do nádrže Palcmanská Maša blížili k hodnotám storočnej vody, dosiahli 26 kubíkov za sekundu,“ uviedol vedúci Hydroenergetického dispečingu Slovenských elektrární (HED) Rastislav Kotúč.

Na Vážskej kaskáde bola situácia menej dramatická, vrcholové nádrže Orava a Liptovská Mara boli dostatočne vyprázdnené na to, aby v nich Slovenské elektrárne zachytili zvýšené prítoky 190, respektíve 240 kubíkov za sekundu. „Napriek tomu sme na nižšie položených elektrárňach Vážskej kaskády zaznamenali prietoky dosahujúce prvý stupeň povodňovej aktivity,“ dodal Kotúč.

Problémy s odpadom

Zamestnanci Slovenských elektrární vyvíjajú veľké úsilie prevádzkovať počas intenzívnych dažďov vodné elektrárne na maximálne prietoky. Podľa slovenského dominantného výrobcu elektriny to však nie je vždy možné. S povodňovým prítokom na Vážskej kaskáde totiž pribúdajú aj naplaveniny z brehov jednotlivých prítokov ústiacich do Váhu. Z katastrov obcí počas veľkej vody taktiež miznú aj nelegálne skládky. „Všetci naši zamestnanci z prevádzky, ktorí neboli v tomto období na ukončovaní generálnej opravy v Trenčíne alebo prebiehajúcich bežných opravách na iných elektrárňach, sa starali o to, aby s čistiacimi strojmi odstraňovali naplaveniny a umožnili prevádzkovať elektrárne na maximum,“ dodal riaditeľ vodných elektrární spoločnosti Slovenské elektrárne Milan Ilčík.

Slovenské elektrárne prevádzkujú 34 vodných elektrární. Ich sumárny inštalovaný výkon je 1 653 megawattov, čo je približne 40 % z celkového inštalovaného výkonu Slovenských elektrární. Podiel vodných elektrární na ročnej výrobe elektrickej energie Slovenských elektrární dosahuje v priemere asi 11 %. Skutočne využitý hydroenergetický potenciál SR je na úrovni 57,5 %.