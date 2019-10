Niektorý elektromobil vraj môže byť výhodnejší ako klasické auto

Niektoré modely elektromobilov sú z pohľadu celkových nákladov výhodnejšou voľbou ako autá so spaľovacím motorom. A to napriek ich pomerne vysokej nákupnej cene. Vďačiť za to môžu klesajúcim cenám batérií a nižším prevádzkovým nákladom. Vyplýva to z komentára Inštitútu environmentálnej politiky. Najlacnejší čínsky elektromobil má napríklad náklady na pohon len približne 1 euro na 100 kilometrov. „Nevýhodou však stále ostáva málo rozvinutá infraštruktúra a obmedzený dojazd,” konštatujú analytici.

Environmentálne ohľaduplná alternatíva

Nákup auta s alternatívnym pohonom sa stáva zaujímavejšou možnosťou aj na Slovensku. Verejnosť vníma podľa inštitútu elektromobily a hybridy stále ako drahšiu, ale environmentálne ohľaduplnú alternatívu. „Technologický pokrok a masívne investície znižujú náklady výroby elektromobilov, hybridov, ale hlavne batérií, ktoré majú vysoký podiel na koncovej cene. Vďaka tomu sa alternatívny pohon svojou cenou pomaly približuje konvenčnému spaľovaciemu. V horizonte najbližších 10 rokov sa očakáva ďalší výrazný pokles spotrebiteľských cien,“ tvrdia analytici. Obmedzenie však stále predstavuje nedostatočne rozvinutá infraštruktúra na nabíjanie a údržbu. Ku koncu roka 2018 bolo na Slovensku v prevádzke 92 verejne dostupných nabíjacích staníc s výkonom nad 44 kW a 143 staníc s nižším výkonom.

Inštitút environmentálnej politiky pripravil na približné porovnanie nákladov celého prevádzkového cyklu najpredávanejších modelov kalkulačku dostupnú aj pre verejnosť. Počas 15 rokov používania auta okrem nákupnej ceny zohľadňuje aj rozdielne náklady na prevádzku, údržbu, povinné zmluvné poistenie, registračný poplatok, ale aj mieru znehodnotenia a množstvo najazdených kilometrov za rok. Databáza obsahuje 28 modelov na čisto elektrický pohon, 28 plug-in či obyčajných hybridov a 72 najpredávanejších modelov na spaľovací motor. Investícia do modelov na alternatívny pohon sa v porovnaní s konvenčnou alternatívou vráti približne po 10 rokoch.

Nižšie náklady na prevádzku

Výhodou elektromobility oproti spaľovacím motorom sú výrazne nižšie náklady na prevádzku vozidla, najmä na pohon a údržbu. Ceny za kWh elektriny, zväčšujúce sa kapacity batérií, nižšie náklady na ich výrobu a nízka spotreba elektromotorov tak prinášajú výrazné úspory. TOP 15 najúspornejších u nás dostupných elektrických áut má náklady na pohon na 100 km menej ako 2,50 eura. Autá na elektrický pohon sú taktiež pri kúpe zvýhodnené najnižšou sadzbou registračného poplatku. V bežných mestských triedach sa v závislosti od porovnávaných modelov stáva elektromobil výhodnejší spravidla po 9 až 12 rokoch. Takto dlhá doba návratnosti však podľa analytikov nie je dostatočne motivujúca na masové rozšírenie. Z pohľadu celkových nákladov sú však už dnes niektoré konkrétne modely elektromobilov výhodnejšou voľbou, hoci návratnosť môže byť veľmi dlhá.

Inštitút environmentálnej politiky vznikol v júli 2016 ako nezávislý analytický útvar pri Ministerstve životného prostredia SR. Jeho poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. IEP sa zúčastňuje na tvorbe politík ministerstva.