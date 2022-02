Niektorým poskytovateľom sociálnych služieb stúpli ceny energií o stovky percent

O stovky percent stúpli ceny energií niektorým členom združeným v Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS). Asociácia to uvádza vo vyhlásení k avizovanej mimoriadnej dotácii na zvýšenie energií v sume 10 miliónov eur ministrom práce Milanom Krajniakom.

Vládu žiadajú o systémové riešenie

Ako informuje predsedníčka APSS Anna Ghannamová, vládu žiadajú do konca apríla v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) o systémové riešenie.

Do dotazníka sa zapojilo z 250 oslovených členov 119 poskytovateľov, z ktorých 50 konštatovalo, že ceny elektriny im dodávatelia zvýšili do 50 % a deviati zaznamenali zvýšenie nad 200 %, v jednom prípade bola zvýšená elektrina až o 442 %. „Čo sa týka cien plynu, tak zvýšenie do 50 % zaznamenalo 35 poskytovateľov z dotazovaných 119, pričom zvýšenie nad 200 % avizujú 15-ti z celkového počtu v prieskume, v prípade jedného poskytovateľa ide až o navýšenie o 477 %,“ doplnila predsedníčka s tým, že až 61% dotazovaných vykuruje vlastnými plynovými kotolňami, ale iba 28 % z nich má viazané zmluvy na ceny elektriny a 16 % na plyn.

Poskytovatelia by bez regulácie nemuseli prežiť

Ministrom Krajniakom avizovaná mimoriadna dotácia na zvýšenie energií v sume 10 miliónov eur by mala pomôcť tým poskytovateľom, pre ktorých je zvýšenie cien energií likvidačné. APSS oceňuje podanie pomocnej ruky ministrom, ale zároveň žiada vládu do konca apríla v spolupráci s MH SR a MPSVR SR o systémové riešenie.

„O zaradenie poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí realizujú verejnoprospešnú činnosť bez nároku na zisk, medzi subjekty s regulovanou cenou energií a to aj vtedy ak ich ročná spotreba prevýši 100 000 kWh za plyn a 30 000 kWh za elektrinu. Verejní a neverejní poskytovatelia totiž bez takejto regulácie nedokážu prežiť a zaniknú,“ dodáva Ghannamová s tým, že Slovensko by ich vzhľadom na demografický vývoj a sociálne sa zhoršujúcu situáciu v krajine potrebovalo stále viac.