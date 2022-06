Nigéria schválila plynovod do Európy, reagovala tak na zvýšený dopyt EÚ po afrických dodávkach energií

Nigéria povolila štátnej Nigérijskej národnej ropnej korporácii zrealizovať dohodu o výstavbe plynovodu do Európy cez Maroko. Minister pre ropné zdroje Timipre Sylva uviedol, že plynovod dostane plyn do 15 západoafrických krajín, do Maroka a odtiaľ do Španielska a Európy.

Cena plynovodu podľa neho bude známa až po inžinierskom návrhu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Nigéria je členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a má tiež obrovské zásoby zemného plynu – najväčšie dokázané v Afrike a siedme najväčšie na svete.

Objavujú sa správy, že zo strany EÚ rastie dopyt po afrických dodávkach energií, keďže sa euroblok snaží uvoľniť zo závislosti od ruského zemného plynu a ropy. Tanzánia 30. mája prepravila do Holandska 60-tisíc ton uhlia. Minulý mesiac tiež botswanský prezident Mokgweetsi Masisi uviedol, že európske štáty „zaplavili“ krajinu požiadavkami o dodávky uhlia.