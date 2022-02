Koľko benzínu a nafty môžem doviezť z Poľska a ďalších krajín? Pozor na zbytočné pokuty

Nižšie ceny pohonných látok v zahraničí lákajú v týchto dňoch viacerých motoristov. Nemali by však zabúdať na dodržiavanie zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

Okrem natankovania do nádrže vlastného auta si môže osoba na súkromné účely bez vzniku daňovej povinnosti na území Slovenska natankovať pohonné látky ešte do jednej prenosnej nádrže maximálneho objemu 10 litrov. V tlačovej správe na to upozornila hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Nepovolené vytváranie zásob

„Fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznania a zaplatiť spotrebnú daň z minerálneho oleja z množstva prevyšujúceho v bežnej nádrži a v jednej prenosenej nádrži s objemom do 10 litrov (vrátane), ak jeho daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur,“ uviedla hovorkyňa finančnej správy.

Ak osoba na súkromné účely natankuje do prenosnej nádrže väčšie množstvo ako 10 litrov, je povinná vypočítať si spotrebnú daň s použitím aktuálnej sadzby spotrebnej dane, bezodkladne podať colnému úradu daňové priznanie a zaplatiť spotrebnú daň.

Colný úrad vykonáva dozor nad držbou a pohybom minerálneho oleja, pričom kontrolovaná osoba je povinná takúto kontrolu strpieť.

Daniari hrozia pokutami

„Znamená to, že je oprávnený zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo prepravovaného minerálneho oleja, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch, ako aj kontrolovať minerálny olej nachádzajúci sa v bežných nádržiach dopravných prostriedkov, vozidiel, strojov a motorov,“ upozorňuje Rybanská.

Ak kontrolovaná osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia pohonných látok, tak okrem vzniku daňovej povinnosti z množstva minerálneho oleja, ktorej pôvod a spôsob nadobudnutia nevie preukázať, jej je colný úrad povinný uložiť aj pokutu od 100 do 100-tisíc eur, v blokovom konaní je možné uložiť pokutu do výšky 165 eur.

Ak osoba, ktorej vznikla daňová povinnosť, nepodá daňové priznanie, colný úrad jej je povinný uložiť pokutu od 30 do 16-tisíc eur.