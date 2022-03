Novú Bystricu na jeden deň odstavia od elektriny, prísť musia údržbári

Obyvateľov kysuckej obce Nová Bystrica čaká v stredu 2. marca odstávka elektrickej energie. Ako informoval Miroslav Gejdoš zo spoločnosti Stredoslovenská distribučná, dôvodom obmedzenia je oprava vzdušného vedenia vysokého napätia a výrub vegetácie v jeho ochrannom pásme.

„V čase od 7:30 do 16:30 zostane bez prúdu približne 650 domácností. Údržbári však urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako o 16:30,“ uviedol Gejdoš.

Odstávky elektriny sú podľa jeho slov nevyhnutné pre charakter plánovaných prác a najmä bezpečnosť.