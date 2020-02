Novú vládu čakajú veľký výzvy, energetici našli v práci súčasného ministerstva aj pozitíva

Novú vládu, ktorá vznikne po blížiacich sa parlamentných voľbách, čakajú v energetike viaceré výzvy. Veľkou výzvou do budúcnosti je podľa energetikov zo Stredoslovenskej energetiky (SSE) zosúladenie environmentálnych a ekologických cieľov s hospodárskou politikou, a to pri zachovaní ekonomickej udržateľnosti celého systému. „A to tak, aby to nepoškodilo konkurencieschopnosť našej ekonomiky a neprimerane zaťažilo rozpočty obyvateľstva. Naplnenie ambicióznych cieľov environmentálnej politiky, riešené cez energetiku, v tak priemyselne orientovanej ekonomike a so životnou úrovňou SR pod priemerom EÚ, bude pre rezort hospodárstva obrovskou výzvou,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa SSE Michaela Krivá.

Nová energetická politika

Nové ministerstvo hospodárstva sa podľa energetikov zo SSE musí pripraviť aj na vypracovanie novej energetickej politiky a stratégie bezpečnosti Slovenska, keďže od roku 2014, kedy bola posledná verzia prijatá, nastali viaceré výrazné legislatívne zmeny. „Pre budúcu vládu preto považujeme za zásadné nastavenie dlhodobej energetickej koncepcie, ktorá by mala zohľadňovať strategické ciele EÚ, ako aj očakávania v oblasti environmentálnej politiky,“ dodala Krivá. Súčasťou energetickej stratégie by podľa energetikov malo byť aj riešenie otázok primeraného regulačného rámca v energetike, adresné (nie celoplošné) riešenia energetickej chudoby, a tiež riešenia stability dodávok energií celej elektrizačnej siete.

Implementácia európskej legislatívy

Podľa energetikov zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) bude nová vláda postavená pred neľahkú úlohu implementovať európsku legislatívu vyplývajúcu zo stratégie Energetickej únie. „Primárne je potrebné transponovať smernicu o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou,“ povedal pre portál vEnergetike.sk hovorca SSD Miroslav Gejdoš. Energetici z distribučky, podobne ako kolegovia zo SSE, taktiež očakávajú, že veľkou výzvou pre novú vládu bude aj implementácia opatrení vychádzajúcich zo stratégie European Green Deal, ktorá bude mať dopad na viaceré odvetvia na Slovensku.

Alternatívny dodávateľ energií, spoločnosť Magna Energia, očakáva od novej vlády zosúladenie regulácie so záväznými politikami Európskej komisie a priblíženie k 21.storočiu. „Regulačný úrad by mal byť odborný, nie politický. Zmena v roku 2017 znamenala návrat k zneniu vyhlášok z predošlého regulačného obdobia (z roka 2012) a eliminovala všetky zmeny súvisiace s nástupom inteligentných meracích systémov,“ konštatoval portfólio manažér spoločnosti Magna Energia Martin Semrič.

Pozitívne kroky súčasného ministerstva

Energetici našli v pôsobení súčasného ministerstva hospodárstva v energetike počas ostatných štyroch rokov aj pozitíva. „V poslednej dobe oceňujeme najmä otvorenie a riadenie odbornej diskusie zameranej na implementáciu novej legislatívy EÚ v oblasti vnútorného trhu s elektrinou do národnej legislatívy,“ uviedla Krivá s tým, že za pozitívum takisto považuje ich firma aj legislatívne kroky na reformu tarify za prevádzkovanie systému, ktorá tvorí zhruba pätinu z koncovej ceny elektriny. „Rovnako možno pozitívne vnímať transparentnejšiu podporu energeticky náročných podnikov,“ dodala.

Energetikom zo SSE však stále chýba zlepšenie legislatívneho nastavenia v oblasti regulácie, kde aktuálne podmienky dodávok energií koncovým zákazníkom podľa nich celkom nereflektujú reálny stav na trhu. „V tejto oblasti existuje zdravé konkurenčné prostredie, ktoré je dnes limitované uplatňovanou cenovou, ako aj vecnou reguláciou,“ podotkla Krivá s tým, že z legislatívneho a regulačného pohľadu vidia priestor na zlepšenie v oblasti transparentnosti niektorých rozhodnutí a ich analytického zdôvodnenia.

Reforma podpory obnoviteľných zdrojov

Veľkým pozitívom je podľa energetikov z distribučnej spoločnosti SSD fakt, že ministerstvo hospodárstva v končiacom volebnom období pristúpilo k zásadnej a veľmi potrebnej reforme podpory obnoviteľných zdrojov energie. „Vďaka nej došlo k úprave spôsobu financovania podpory cez jednotný subjekt pre celé Slovensko, a to cez zúčtovateľa podpory, ktorým je v súčasnosti spoločnosť OKTE. Táto zmena zaviedla do podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov aj trhové princípy, vďaka čomu bude možné rozvíjať výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energií za čo najnižšie náklady,“ myslí si Gejdoš.

Zmena formátu výkupu elektriny z obnoviteľných zdrojov sa pozdáva aj Semričovi z firmy Magna Energia. „Žiaľ nie je ideálne prevedená. Vykonávacie vyhlášky boli publikované neskoro, vyhodnotenie súťaže sa oddiaľovalo. Pozitívne hodnotíme to, že ministerstvo hospodárstva už počúva aj názory dodávateľov elektriny,“ povedal Semrič. Alternatívny dodávateľ energií by privítali aj zmeny v legislatíve pri téme smart energetiky. „Na Slovensku sú vymenené státisíce elektromerov a technicky neexistuje sadzba, v ktorej by mohli využiť ich funkcionalitu,“ konštatoval Semrič.