Obce v Ružomberskom okrese čaká veľká odstávka, od elektriny budú odrezané až dva dni

Obyvatelia ôsmich obcí v Ružomberskom okrese sa musia budúci týždeň pripraviť na dvojdňovú odstávku elektrickej energie.

Hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná Miroslav Gejdoš informoval, že 23. a 24. marca energetici prerušia dodávku elektrickej energie pre viac ako 1 400 domácností v obciach Liptovská Teplá, Bešeňová, Ivachnová, Lúčky, Kalameny a Turík, pričom okrajovo sa odstávka dotkne aj obcí Lisková a Liptovský Michal, kde zostanú bez elektriny po tri odberné miesta.

„Odstávky elektriny sú nevyhnutné pre dlhodobo prebiehajúcu čiastočnú rekonštrukciu vedenia veľmi vysokého napätia medzi transformovňami v Liskovej a Dolnom Kubíne. Keďže toto vedenie prechádza na viacerých úsekoch ponad vedenia vysokého napätia, z hľadiska bezpečnosti je nutné, aby zostali počas prác bez napätia. Ak by došlo k pádu vodiča z vyššieho vedenia na nižšie pod napätím, nastal by rozsiahly skrat, ktorý by spôsobil veľký výpadok elektriny, ale tiež by mohol ohroziť život a zdravie elektromontérov,“ skonštatoval Gejdoš.

Energetici SSD naplánovali odstávky v čase od 7:30 do 18:30. „Je však veľmi pravdepodobné, že dodávku energie obnovia v skorších hodinách, ale len za predpokladu, že im prácu neskomplikujú nepredvídateľné okolnosti,“ doplnil Gejdoš.