Obec Močiar trápia dlhodobé výpadky elektriny, energetici preložia vzdušné vedenie do zeme

Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) riešia dlhoročný problém malej obce Močiar v Banskoštiavnickom okrese, ktorá trpí počas nepriaznivého počasia veľmi častými výpadkami elektriny. Vzdušné elektrické vedenia budú v kritickej oblasti uložené do zeme.

Ako informuje SSD v tlačovej správe, energetici počítajú s nákladmi približne 380-tisíc eur, konečná výška bude závisieť od náročnosti výkopov. Prekládka pomôže aj územiu, ktoré je biotopom európskeho významu, kde už nebudú potrebné žiadne výruby.

Práce komplikuje skalnatý terén

Dedinku na severnom úpätí Štiavnických vrchov zásobuje jediný vývod vzdušného elektrického vedenia vysokého napätia. Na niekoľkokilometrovom úseku prechádza hustým lesom. Skoro vždy, keď fúka silný vietor alebo napadne ťažký mokrý sneh, niektorý zo stromov spadne a skončí na elektrickej sieti. Približne 160 obyvateľov Močiara zostane na niekoľko hodín alebo dní bez elektriny.

Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) na riešení tohto problému pracujú už niekoľko mesiacov.

„Potrebujeme zakopať kábel vysokého napätia v dĺžke viac ako štyri kilometre. Na viacerých úsekoch narážame na tvrdé skalnaté podložie, takže nie je vylúčené, že nás to spomalí. Náročná bude aj demontáž pôvodného vedenia, keďže možnosti pohybu ťažkej techniky sú tu veľmi obmedzené,“ priblížila manažérka realizácie projektu SSD Zuzana Auxtová s tým, že práce by mali skončiť do septembra.

Vedenie menej náročné na údržbu

Zrekonštruované vedenie bude oproti pôvodnému neporovnateľne spoľahlivejšie, bezpečnejšie a menej náročné na údržbu. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena stožiarovej trafostanice za novú kioskovú. Podzemné vedenie prispeje veľkou mierou aj k zníženiu dopadov na životné prostredie.

„Už nebudú potrebné žiadny výruby ani pohyb ťažkých mechanizmov. Je to veľké plus pre toto územie, pretože ide o biotop európskeho významu. Momentálne sa rieši jeho presun z druhého stupňa ochrany až na najvyšší piaty. Mal by sa z neho stať bezzásahový prales,“ dodala Auxtová.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 755-tisíc domácností a firiem.