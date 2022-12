Obnoviteľné zdroje vstúpili do fázy mimoriadne rýchleho rastu. Kedy by mohli nahradiť uhlie ako hlavný zdroj elektriny?

V roku 2022 nastal výrazný rozmach výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Tie by do troch rokov mohli vystriedať uhlie ako hlavný zdroj elektriny. Tvrdí to Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).

Agentúra so sídlom v Paríži uviedla, že globálna energetická kríza rozpútaná ruskou inváziou na Ukrajinu spustila bezprecedentný nárast obnoviteľných zdrojov, keďže krajiny využívajú veternú a solárnu energiu na posilnenie svojej energetickej bezpečnosti.

Mimoriadna nová fáza

Viac ako 90 % globálnej expanzie elektriny bude v nasledujúcich piatich rokoch pochádzať z obnoviteľných zdrojov, uviedla IEA, pričom svoju prognózu na rok 2027 upravila o 30 % nahor.

„Obnoviteľné zdroje napredovali rýchlo, no globálna energetická kríza ich nakopla do mimoriadnej novej fázy a ešte rýchlejšieho rastu,“ povedal výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol.

Historický bod obratu

„Svet je pripravený vyprodukovať toľko obnoviteľnej energie v nasledujúcich piatich rokoch ako za predchádzajúcich 20 rokov.“

„Toto je jasný príklad toho, že súčasná energetická kríza môže byť historickým bodom obratu smerom k čistejšiemu a bezpečnejšiemu energetickému systému,“ dodal Birol.