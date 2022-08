Obyvateľom v okolí Jaslovských Bohuníc a Mochoviec po piatich rokoch vymieňajú jódové tabletky

Mestá a obce v okolí jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach začali po piatich rokoch obyvateľom vymieňať jódové profylaktiká. V Dechticiach v okrese Trnava doručili tabletky obyvateľom priamo do domácností v priebehu jedného dňa.

Inde si môžu obyvatelia tabletky vyzdvihnúť na obecných úradoch alebo obcou určených miestach. V Trnave začne ich distribúcia od 15. augusta vo všetkých mestských častiach.

O tabletky je záujem

V Dechticiach je 716 domov a viac ako 1700 obyvateľov. Aby nemuseli chodiť po tabletky na obecný úrad, starosta Karol Zachar a zamestnanci obecného úradu ich doručovali priamo do domácností. Obyvatelia majú podľa Zachara o jódovú profylaxiu záujem, zvlášť po udalostiach na Ukrajine.

Nevybavených zostalo len pár domácností, kde nebol nikto doma. Obyvatelia Dechtíc zároveň odovzdali 820 kusov balení profylaktík po exspirácii.

Občanom to chcú zjednodušiť

Mesto Trnava bude podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej vydávať tablety jodidu draselného pre obyvateľov od pondelka 15. augusta.

Počas dvoch týždňov sa budú dať od pondelka do soboty vyzdvihnúť na jednom zo šiestich výdajných miest, ktoré sú rozmiestnené vo všetkých mestských častiach. Kto to nestihne, nemusí sa obávať, profylaktiká budú naďalej k dispozícii na radnici až do októbra.

„V minulých rokoch sa profylaxia vydávala iba na mestskom úrade, obyvateľom mesta to však chceme zjednodušiť, a tak si môžu jódové tablety vyzdvihnúť na výdajnom mieste vo svojej mestskej časti, prípadne na ktoromkoľvek inom mieste, ktoré im vyhovuje,“ povedala Eva Nemčovská, viceprimátorka Trnavy.

Na výdajnom mieste sa stačí preukázať menom, adresou a dátumom narodenia. Profylaxia sa vydáva len do rúk osôb starších než 18 rokov, pričom sa dá vyzdvihnúť aj pre ostatných členov rodiny. Na jednu osobu sa vydávajú štyri jódové tablety, pre deti vo veku do 8 rokov dve tablety. Na profylaxiu majú nárok občania i cudzinci s trvalým, prechodným či tolerovaným pobytom v Trnave aj odídenci z Ukrajiny evidovaní na území mesta.

Použitie len v prípade radiačnej havárie

Profylaktiká nie sú určené na bezprostredné užitie. Užitie tabliet obsahujúcich stabilný jód blokuje viazanie rádioaktívneho jódu štítnou žľazou, z tohto dôvodu sa tabletky použijú len v prípade radiačnej havárie na výzvu kompetentných orgánov, v dávke určenej pre jednotlivé vekové kategórie.