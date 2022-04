Od augusta sa EÚ odstrihne od ruského uhlia, proces utlmovania dovozu bude prebiehať postupne

Embargo na dovoz ruského uhlia do Európskej únie začne platiť v auguste. Pre spravodajský web CNN to v piatok povedal nemenovaný európsky predstaviteľ.

Zdroj z prostredia EÚ uviedol, že zákaz nebude okamžitý, ale skôr postupný. Podľa zdroja bude „štvormesačné obdobie ukončenia prevádzky“. EÚ ročne dováža z Ruska uhlie v hodnote štyri miliardy eur.

Do nového sankčného balíka patrí aj zmrazenie majetku niekoľkých ruských bánk, rozšírenie zákazu na vývoz zbraní na kontrakty uzavreté pred rokom 2014, zákaz vstupu ruských lodí do európskych prístavov, ďalšie zákazy vývozu, ktoré majú dovedna hodnotu 10 miliárd eur, či zákazy dovozu v hodnote 5,5 miliardy eur. EÚ už pracuje na dodatočných sankciách, ktoré by mali zahŕňať aj import ropy.