Od nového roka natankujú motoristi nový benzín

Slovenských motoristov čaká od nového roka zmena. Na Slovensku sa bude od budúceho roka totiž predávať 95-oktánový benzín s vyšším podielom biozložky. Zatiaľ čo v súčasnosti môže obsahovosť najpoužívanejší benzín s označením E5 od 5 % do 7,4 % objemových bioetanolovej zložky, od budúceho roka sa bude predávať benzín s označením E10. V ňom je podiel ekvivalentu bioetanolovej zložky nad 7,4%. „Zmení sa preto aj medzinárodné označenie 95-oktánového paliva na výdajných stojanoch na čerpacích staniciach z E5 na E10,“ informovala výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) Zuzana Oprchalová.

Nový benzín nie je pre každé auto

Motorový benzín E10 je možné používať v automobiloch, ktoré sú konštrukčne kompatibilné a prispôsobené na používanie motorového benzínu s maximálnym objemom bioetanolu do 10 %. „Informácie o druhu paliva, ktoré možno používať, by mali byť uvedené v návode na obsluhu každého vozidla. Ak návod na obsluhu neobsahuje túto informáciu, mal by ju poskytnúť predajca,“ dodala Oprchalová s tým, že prevažná väčšina vozidiel s benzínovým motorom na Slovensku je podľa dostupných štatistík kompatibilná s novým palivom.

Natankujú aj „starý“ benzín

Podľa predbežných informácií od väčšiny členských spoločností SAPPO, je možno veľmi reálne predpokladať, že pre spotrebiteľov, ktorí chcú i naďalej používať palivo s nižším podielom biozložky, ostane k dispozícii i benzín s označením E5. „Oktánové číslo benzínu E10 sa nelíši od benzínu E5 a ani medzi ostatnými charakteristikami nie je výrazný rozdiel. Používanie motorového benzínu E10 preto neznamená zásadné zmeny vo výkone vozidla,“ zdôraznila Oprchalová. Používanie paliva E10 v motocykloch, člnoch či záhradnej technike odporúča asociácia overiť v návode na obsluhu či u predajcu alebo distribútora.

Stratégia EÚ o znižovaní uhlíkovej stopy

O zavedení nového benzínu s vyšším podielom biozložky rozhodli poslanci parlamentu v polovici októbra tohto roku. Nová legislatíva je podľa poslancov v súlade so stratégiou EÚ o znižovaní uhlíkovej stopy v segmente dopravy, ku ktorej sa Slovensko hlási. Krajina musí splniť svoje záväzky v súlade s touto stratégiou inak jej hrozia sankcie. „Pokiaľ si predajcovia od januára nesplnia povinnosti, hrozia im zo zákona značné finančné sankcie,“ dodala Oprchalová.

Benzín E10 s vyšším podielom biozložky sa už niekoľko rokov predáva na čerpacích staniciach v Nemecku, vo Francúzsku či vo Fínsku. Od budúceho roka sa zavedie v Maďarsku a pripravuje sa aj jeho zavedenie v ďalších okolitých krajinách.