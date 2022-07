Odberatelia plynu sa už budú môcť pripojiť na prepravnú sieť

Posledná novela zákona o energetike priniesla viacero zmien a zosúladení slovenskej a európskej legislatívy, najmä v prípade odstránenia zákazu pripájania odberateľov na prepravnú sieť plynu.

Európske štandardy totiž nerozlišujú medzi prevádzkovateľmi prepravnej siete a distribučnej siete, pokiaľ ide o pripájanie nových užívateľov.

To znamená, že v oboch prípadoch existuje právne vynútiteľná povinnosť prevádzkovateľa infraštruktúry pripojiť k sieti každého, kto o to požiada a spĺňa technické a obchodné podmienky. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva hospodárstva SR (MH SR).

Legislatívne obmedzenia

Ministerstvo hospodárstva vyvíja od roku 2020 snahu o identifikovanie a odstránenie legislatívnych obmedzení, ktoré neodôvodnene zvýhodňujú vybraných podnikateľov na úkor spotrebiteľskej obce.

„Otázkou skôr je, prečo bolo viac ako desať rokov na Slovensku obmedzené využívanie služieb prepravnej siete v rozpore s európskymi štandardmi. Pretože v konečnom dôsledku to znamenalo obmedzenie možností slovenských odberateľov plynu, najmä z oblasti priemyslu a výroby elektriny, využiť efektívnejšie a v konečnom dôsledku i lacnejšie pripojenie priamo na vysokotlakové rozvody,“ uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek (SaS).

Koncová cena

Rezort hospodárstva zdôrazňuje, že z pohľadu koncového odberateľa plynu, ako napríklad domácností, nie je podstatné, či náklady na pripojenie vznikajú na úrovni prepravnej siete (eustream, a. s.) alebo distribučnej siete (SPP-distribúcia, a. s.).

Do koncovej ceny koncového odberateľa sa premietnu náklady oboch infraštruktúrnych celkov. Znamená to, že odberatelia, ktorí sa pripoja do prepravnej siete, sa logicky nepripoja do distribučnej siete, a teda náklady vzniknuté u prepravnej spoločnosti nevzniknú spoločnosti distribučnej siete.

„Hovoriť dnes o náraste nákladov u koncových odberateľov je nielen predčasné, ale aj zavádzajúce, keďže viac ako dekádu nebolo možné pripájanie na úrovni prepravy,“ uviedol Galek.

Dopad v hospodárení

Ako ďalej dopĺňa, z pohľadu technickej realizovateľnosti má posledné slovo pri povoľovaní prevádzkovateľ prepravnej sústavy, spoločnosť eustream, a.s. Spoločnosť eustream, a. s., má rovnako ako spoločnosť SPP-distribúcia, a. s., rovnakú akcionársku štruktúru a sú rovnocenné dcéry spoločnosti SPP Infrastructure, a. s.

Spoločnosti patria pod manažérsku kontrolu skupiny Energetický a priemyselný holding (EPH), a. s. Uvedená legislatívna zmena môže mať teda dopad iba v rovine hospodárenia jednotlivých prevádzkovateľov infraštruktúry.