Odstrihnutie sa od ruskej ropy a plynu nebude jednoduché, podľa Hegera je to reálne najskôr o štyri roky

Európska únia (EÚ) by mohla byť nezávislá od ruského plynu najskôr koncom roku 2026. Povedal to predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) pred štvrtkovým rokovaním Európskej rady v Bruseli.

Okrem iného bude práve energetika a možnosti dlhodobého odpojenia sa Európy od ruského plynu a ropy témou rokovania lídrov krajín EÚ.

Energetická závislosť na Rusku

Podľa premiéra je potrebné, aby EÚ realisticky vedela, kedy by bolo možné odstrihnutie sa od ruských energií. Heger o tejto téme rokoval aj so slovenskými odborníkmi v oblasti energetiky.

Analyzovali, čo by pre Slovensko znamenal výpadok ruského plynu. „Viac ako 170 miliard kubíkov plynu dodáva Ruská federácia pre Európu. Celkovo jednu tretinu toho, čo Európa potrebuje. Z toho Slovensko spotrebuje päť miliárd kubíkov,“ vysvetlil Heger.

Dobrou správou podľa neho je, že sú na Slovensku zásobníky, ktoré dokážu poňať až štyri miliardy kubíkov plynu. „Pri rokovaní s lídrami krajín EÚ hovoríme, že ich chceme využívať naplno. Chceme, aby boli pred každou sezónou naplnené na 100 percent. Pre Slovensko to má veľký význam z hľadiska bezpečnosti, že tento plyn máme priamo u seba,“ pokračoval. Slovensko by tak v prípade výpadku vedelo domácnostiam a priemyslu ponúknuť takmer 90 percent spotreby.

Neistota zväzuje lídrom ruky

Premiér zdôraznil, že podporuje odpojenie sa od ruského plynu tak, aby to bolo realizovateľné a neohrozilo by to bezpečnosť slovenských občanov a priemysel.

Doplnil, že EÚ má na trvalom odpojení od ruského plynu a ropy jednotu. „Vieme, že Nemecko je najväčší konzument ruského plynu a Holandsko je druhá krajina za nimi. Takže je pochopiteľné, že omnoho viacej váhajú pri rýchlejších krokoch,“ dodal.

Na záver uviedol, že treba, aby jednotlivé krajiny, ktoré majú terminály skvapalneného plynu, povedali ako vedia zvýšiť kapacitu. „Potrebujeme mať istotu, že keď sa bude dodávať plyn zo západnej Európy, budeme ho mať v objemoch, v tlaku ktorý potrebujeme a v čase, ktorý potrebujeme,“ uzavrel.